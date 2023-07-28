Как засолить огурцы на зиму быстро и вкусно: пошаговые рецепты

Как просто и быстро засолить огурцы в пакете и замариновать хрустящие овощи на зиму с вишней и смородиной вам помогут пошаговые рецепты.

Как лучше засолить огурцы на зиму: классический рецепт

На пороге уже последний месяц лета, а значит, пора заняться заготовкой консервации на зиму. Рецептов засолки существует немало, но классический считается самым популярным. Что вам понадобится:

2 кг средних огурцов;

3 л очищенной воды;

40 г очищенного чеснока;

20 г листьев смородины;

60 г листьев или корня хрена;

60 г соцветия укропа;

150 г соли (каменной неодированной).

Процесс приготовления:

В первую очередь нужно приготовить пряный соляной раствор. Для этого доведите воду до кипения, растворите в ней соль, добавьте соцветия укропа и листьев смородины, чеснок, корень или листья хрена. После этого рассол нужно охладить. Возьмите огурцы, тщательно вымойте, обсушите и выложите плотно в стерилизованную банку. Кончики плодов можно не обрезать. Теперь можно залить охлажденный рассол, закатать крышки и хранить до зимы.

Соленые огурцы в пакете: рецепт

Если хочется полакомиться вкусными солеными огурчиками прямо сейчас, можно попробовать посолить их в пакете. Для этого вам понадобятся:

1 кг средних огурцов;

30 г каменной соли;

60 г свежего укропа;

15 г чеснока;

3 лавровых листа;

2 г душистого перца.

Процесс приготовления:

Самый быстрый способ приготовить соленые огурцы. Особенно если оставить их в пакете с вечера на утро. Сначала их нужно промыть, удалить кончики (1 см) по каждому краю и положить в пакет. Теперь раздавите или натрите чеснок, добавьте огурцы и сложите в пакет другие ингредиенты. Хорошо перемешайте, тряхнув пакет. Оставьте пакет с огурцами в холодильнике на 6-8 часов.

Чтобы соленые огурцы были готовы через 3-4 часа, можно разрезать их пополам. По желанию можно добавить лист смородины, натереть 20 г корня хрена.

Как просто засолить огурцы со смородиной и вишней на зиму

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1,5 кг огурцов;

1 л воды;

2 столовые ложки соли;

1 столовая ложка сахара;

5 зубчиков чеснока;

1 лист смородины;

1 лист вишни;

3-4 веточки укропа;

черный перец горошком;

1 чайная ложка лимонной кислоты.

Процесс приготовления:

Сначала огурцы нужно замочить на 2 часа в воде, затем отрезать плодоножку. В банки заложить огурцы, листья вишни и смородины, укроп, чёрный перец. Всё должно поместиться плотно. Залейте огурцы кипятком и оставьте, пока вода не остынет. Затем жидкость нужно слить. За это время можно приготовить рассол. Для этого в воду добавить сахар, соль, довести до кипения. Залить рассол в банки с огурцами и добавить лимонную кислоту. Теперь можно закатать банку, подождать, пока внутри остынет рассол и оставить в прохладном месте на зиму.

Салат из огурцов, моркови, перца и лука на зиму: быстрый рецепт

Если хотите попробовать что-нибудь интересное, а не просто засолить огурцы, можно обратить внимание на этот рецепт. Что нужно взять:

2 кг огурцов;

200 г моркови;

200 г лука;

400 г болгарского перца;

2 кг помидоров;

200 г чеснока;

200 г сахара;

2 столовые ложки соли;

100 г растительного масла;

80 г 9% уксуса.

Процесс приготовления:

Нарежьте соломкой лук и морковь, пассеруйте их на растительном масле до мягкости. Помидоры, чеснок, болгарский перец пробить блендером или прокрутить через мясорубку. Огурцы порезать кружочками. Смешать все ингредиенты и переложить в кастрюлю. Массу нужно довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить 15-20 минут. Разложить салат по стерилизованным банкам, закатать.

Эти рецепты соленых огурцов помогут вам консервировать летние овощи на зиму и наслаждаться их вкусом в холодное время года.

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