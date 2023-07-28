Как засолить огурцы на зиму быстро и вкусно: пошаговые рецепты

Как просто и быстро засолить огурцы в пакете и замариновать хрустящие овощи на зиму с вишней и смородиной вам помогут пошаговые рецепты.
Как лучше засолить огурцы на зиму: классический рецепт
На пороге уже последний месяц лета, а значит, пора заняться заготовкой консервации на зиму. Рецептов засолки существует немало, но классический считается самым популярным. Что вам понадобится:
- 2 кг средних огурцов;
- 3 л очищенной воды;
- 40 г очищенного чеснока;
- 20 г листьев смородины;
- 60 г листьев или корня хрена;
- 60 г соцветия укропа;
- 150 г соли (каменной неодированной).
Процесс приготовления:
- В первую очередь нужно приготовить пряный соляной раствор. Для этого доведите воду до кипения, растворите в ней соль, добавьте соцветия укропа и листьев смородины, чеснок, корень или листья хрена. После этого рассол нужно охладить.
- Возьмите огурцы, тщательно вымойте, обсушите и выложите плотно в стерилизованную банку. Кончики плодов можно не обрезать. Теперь можно залить охлажденный рассол, закатать крышки и хранить до зимы.
Соленые огурцы в пакете: рецепт
Если хочется полакомиться вкусными солеными огурчиками прямо сейчас, можно попробовать посолить их в пакете. Для этого вам понадобятся:
- 1 кг средних огурцов;
- 30 г каменной соли;
- 60 г свежего укропа;
- 15 г чеснока;
- 3 лавровых листа;
- 2 г душистого перца.
Процесс приготовления:
- Самый быстрый способ приготовить соленые огурцы. Особенно если оставить их в пакете с вечера на утро. Сначала их нужно промыть, удалить кончики (1 см) по каждому краю и положить в пакет.
- Теперь раздавите или натрите чеснок, добавьте огурцы и сложите в пакет другие ингредиенты. Хорошо перемешайте, тряхнув пакет.
- Оставьте пакет с огурцами в холодильнике на 6-8 часов.
Чтобы соленые огурцы были готовы через 3-4 часа, можно разрезать их пополам. По желанию можно добавить лист смородины, натереть 20 г корня хрена.
Как просто засолить огурцы со смородиной и вишней на зиму
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1,5 кг огурцов;
- 1 л воды;
- 2 столовые ложки соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 5 зубчиков чеснока;
- 1 лист смородины;
- 1 лист вишни;
- 3-4 веточки укропа;
- черный перец горошком;
- 1 чайная ложка лимонной кислоты.
Процесс приготовления:
- Сначала огурцы нужно замочить на 2 часа в воде, затем отрезать плодоножку. В банки заложить огурцы, листья вишни и смородины, укроп, чёрный перец. Всё должно поместиться плотно. Залейте огурцы кипятком и оставьте, пока вода не остынет. Затем жидкость нужно слить.
- За это время можно приготовить рассол. Для этого в воду добавить сахар, соль, довести до кипения. Залить рассол в банки с огурцами и добавить лимонную кислоту.
- Теперь можно закатать банку, подождать, пока внутри остынет рассол и оставить в прохладном месте на зиму.
Салат из огурцов, моркови, перца и лука на зиму: быстрый рецепт
Если хотите попробовать что-нибудь интересное, а не просто засолить огурцы, можно обратить внимание на этот рецепт. Что нужно взять:
- 2 кг огурцов;
- 200 г моркови;
- 200 г лука;
- 400 г болгарского перца;
- 2 кг помидоров;
- 200 г чеснока;
- 200 г сахара;
- 2 столовые ложки соли;
- 100 г растительного масла;
- 80 г 9% уксуса.
Процесс приготовления:
- Нарежьте соломкой лук и морковь, пассеруйте их на растительном масле до мягкости.
- Помидоры, чеснок, болгарский перец пробить блендером или прокрутить через мясорубку.
- Огурцы порезать кружочками. Смешать все ингредиенты и переложить в кастрюлю.
- Массу нужно довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить 15-20 минут.
- Разложить салат по стерилизованным банкам, закатать.
Эти рецепты соленых огурцов помогут вам консервировать летние овощи на зиму и наслаждаться их вкусом в холодное время года.
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