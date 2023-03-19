Как зажарить бананы в кляре, как приготовить карамелизированные фрукты.

Как зажарить бананы в карамеле, сделать их в кляре читайте в материале ТСН.ua

Зачем жарить бананы

Некоторые хозяйки жарят банан из-за того, что до нас он доходит обычно не всегда спелым, поэтому не очень сочным и сладким. Таким образом, делая его вкуснее.

Но в некоторых азиатских и южно-американских странах, где бананы всегда спелые, принято подвергать его термической обработке. Потому что из жареных бананов выходит отличный десерт. Кроме того, жареные на сковороде бананы не обязательно должны быть сладкими. Их можно жарить с солью, как закуску или гарнир к рису, жареной рыбе и даже мясу.

Рассказываем как зажарить бананы в карамеле на сковороде

Для того чтобы пожарить бананы на сковороде, лучше использовать спелые, но не перезревшие фрукты. Перезрелые бананы под действием температуры могут разлазиться.

Для жарки двух бананов требуются одна столовая ложка сливочного масла, две столовые ложки сахара, лучше взять тростяной, коричневый, а еще лучше, если есть мед или кленовый сироп. Для ароматизации можно добавить пол чайной ложки корицы, мускатный орех.

Как приготовить банан в кляре?

Нарежьте бананы ломтиками толщиной примерно 2 см.

В разогретую сковороду добавьте сливочное масло. Как только оно начнет таять, добавьте сахар, перемешайте в течение нескольких секунд, затем добавьте корицу и перемешайте.

В сковороде с маслом аккуратно обжарьте ломтики бананов, сначала нижнюю сторону примерно 4-5 минут, пока она не подрумяниться, а затем верхнюю.

Бананы переворачивайте аккуратно, чтобы они не развалились и не превратились в кашу. Лучше всего это делать с помощью лопатки.

Подавайте бананы теплыми с мороженым, йогуртом, блинами или овсяными хлопьями.

Таким образом карамелизированные бананы станут самодостаточным десертом к чашке чая или кофе. Их можно употреблять в пищу с мороженым, йогуртом, блинами кашами.

Жареные в кляре бананы

Как приготовить бананы в кляре

Для тех, кто хочет приготовить жареные бананы с хрустящей корочкой – поджарьте их в кляре

Для для приготовления 4-х бананов в кляре понадобятся:

150 г муки пшеничной,

250 г рисовой муки,

100 г сахара,

1/2 ч. ложки соли,

375 мл молока,

1/4 ч. ложки пищевой соды,

ванильный сахар,

500 мл растительного масла без запаха для жарки,

сахарная пудра для посыпки по желанию

Готовим бананы в кляре

В емкости для кляра смешайте пшеничную муку, рисовую муку, сахар, соль, пищевую соду, ванильный сахар. Влейте молоко и замесите кляр. Можно добавить разрыхлитель. Дайте тесту постоять при комнатной температуре 30 минут.

В глубокой сковороде разогрейте подсолнечное масло до температуры 180 градусов. Если вокруг зубочистки, кончик которой опустить в масло, появятся пузырьки, значит, масло готово к жарке.

Бананы очистите от кожуры и нарежьте по диагонали на ломтики толщиной 1 см. Пока масло нагревается, погрузите нарезанные бананы в кляр, чтобы полностью покрыл ломтики.

Опускайте ломтики бананов в тесте в растительное масло в один слой. Жарьте бананы до золотистого цвета около 3 минут.

Готовые бананы достаньте шумовкой и выложите на бумажное полотенце.

По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

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