Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: все секреты приготовления

Как сделать, чтобы рыба не прилипла к сковороде во время жарки, читайте в материале ТСН.ua

Кажется, нет ничего сложного в приготовлении жареной рыбы — почистить ее обвалять в муке и пожарить на сковороде. Но так просто не всегда получается – часто рыба прилипает к сковороде. Чтобы этого не произошло, нужно знать некоторые нюансы.

Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала

Если рыба была заморожена

Излишняя влага в рыбе часто является причиной прилипания к сковороде. Поэтому перед приготовлением ее нужно разморозить до конца, чтобы внутри не оставались кусочки льда. После этого помыть ее и обсушить бумажным полотенцем. Это поможет устранить излишнюю влагу.

Разогретая сковорода – один из секретов

Перед приготовлением нужно хорошо разогреть сковороду и только потом уже жарить. Это касается не только рыбы, но и других продуктов.

Проверить готовность сковородки к жарке можно с помощью капельки воды. Если уронить на разогретую сковороду капельку воды, она начнет «бегать», можно выкладывать продукт.

Если выложить рыбу на правильно разогретую сковороду, образуется румяная корочка. Именно она сохраняет влагу внутри продукта и не дает рыбе развалиться или прилипнуть.

Нужно ли много масла для жарки

Хотя масло и помогает избежать прилипания рыбы к сковороде, если ее слишком много, это приведет к обратному эффекту.

Чтобы рыба не прилипала, прибавлять ее нужно при необходимости в процессе жарки.

Лайфхаки, чтобы рыба не прилипала к сковороде

Если использовать сковороду с антипригарным покрытием, рыбу можно жарить без масла. Обычную сковороду можно прокалить с солью, что снизит риск прилипания рыбы.

Некоторые советуют перед тем как выливать на сковородку масло, натереть его кусочком свежего имбиря. Если его нет под рукой, не беда. Можно влить масло на сковороду и добавить к нему щепотку сахара.

Японцы придумали оригинальный способ жарки рыбы на сковороде без прилипания – с помощью бумаги. Бумага кладется на разогретую сковороду. Когда лист разогреется, выкладывают на него рыбу и жарят, как обычно. Бумага уберет лишний жир из рыбы и убережет ее от пригорания.

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