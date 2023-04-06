Какие дрожжи лучше всего использовать для выпечки паски

Какие дрожжи лучше использовать для выпечки паски и почему, читайте в материале ТСН.ua

Без хороших дрожжей не будет пышного вкусной паски, поэтому так важно для ее выпекания использовать свежие и качественные дрожжи.

Качественные дрожжи пахнут хлебом или жареными семе3нами – обычно они светлого цвета, светло-серого или кремового.

Для выпечки используют такие виды дрожжей – свежие прессованные, сухие (бывают активные и быстрорастворимые) и дрожжевые закваски.

Свежие прессованные дрожжи для классической паски

Для приготовления классической пасхи лучше всего подходят живые (прессованные) дрожжи. Чтобы свежие дрожжи не испортились, нужно хранить их в холодильнике. Хранятся они в холодильнике около 2 недель, в морозильнике могут храниться 2-3 месяца. Если живые дрожжи потемнели или на них образовался налет, их лучше выбросить.

Прессованные дрожжи лучше всего подходят для паски, так как сухие могут не выдержать трехкратного поднятия и обминания теста. Тесто на прессованных дрожжах становится ароматным уже на этапе поднятия, а готовые паски получаются пышными и долго сохраняют свежесть.

Сухие дрожжи когда мало времени

Сухие дрожжи делятся на сухие активные дрожжи и быстрорастворимые дрожжи. Сухие активные дрожжи нужно 10 минут замачивать в теплой воде с небольшим количеством сахара.

Быстрее всего, за пару часов паска приготовится на сухих дрожжах быстрого действия. Быстрорастворимые дрожжи имеют более мелкие гранулы, мгновенно растворяются, их не нужно замачивать. Зачастую они используются для выпечки хлеба в хлебопечке. Кроме того, с ними работать проще, чем с живыми, но нужно следовать инструкциям на упаковке и рецепту паски. Такие дрожжи могут не справиться со слишком сладким и жирным тестом, поэтому их использовать лучше для более диетических вариантов рецептов.

Главное преимущество сухих дрожжей быстрого действия в том, что они не требуют предварительного приготовления опары. Они смешиваются непосредственно с мукой, что сокращает время приготовления теста. Тесто подходит так же быстро, как и при использовании активных или прессованных.

Самая вкусная паска на домашних дрожжах

Самые вкусные паски получаются из приготовленного на домашних дрожжах теста — на специальной закваски.

Готовится такая закваска 4 дня, а выпекать можно уже на 5-й день. Чтобы приготовить домашние дрожжи нужно смешать муку, обычно ржаную и воду и оставить такую ​​смесь на несколько дней "киснуть". В течение нескольких дней ее "подкармливают". Когда масса увеличится в объеме вдвое, будет вся в пузырьках, будет кисловатый, запах, из нее можно выпекать.

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