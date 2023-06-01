Какие продукты нельзя хранить вместе: вы точно об этом не знали

Почему нельзя хранить вместе огурцы и помидоры, картофель вместе с луком

Чем лучше вы будете хранить свои продукты, тем продолжительнее они сохранят свои полезные свойства.

Некоторые продукты нельзя хранить вместе из-за их взаимного влияния на качество или безопасность. Вот несколько примеров:

Фрукты и овощи Некоторые фрукты и овощи выделяют этилен, газ, который ускоряет процесс дозревания. К примеру, бананы выделяют много этилена, поэтому лучше держать их отдельно от других фруктов и овощей.

Сейчас приходит время огурцов и помидоров. Очень часто хозяйки хранят эти овощи вместе. Но это не нужно делать, потому что совместное хранение может ускорить процесс порчи из-за выделения этилена. Помидоры выделяют этилен, что может вызвать скорее порчу огурцов. Огурцы достаточно чувствительны к этилену, и если они уже созрели, то соседство с помидорами может вызвать их изменение цвета, текстуры и вкуса, сделает их более мягкими и неприятными по вкусу.

Мясо и молочные продукты не следует хранить вместе потому, что мясо содержит бактерии, которые могут инфицировать молочные продукты и вызвать их заражение и порчу.

Несмотря на то, что так часто делают хозяйки, картофель и лук также лучше не хранить вместе — лук имеет высокую влажность, что может вызвать рост картофеля.

Хранение молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, сыр рядом с продуктами с сильными запахами, такими как рыба, морепродукты, может привести к поглощению молочными продуктами запаха и вкуса продуктов по соседству.

Чай и специи лучше держать отдельно или в закрытых контейнерах, так как чай, например, может поглощать запахи специй. Чай и специи лучше держать в закрытых контейнерах отдельно от других продуктов.

В целом разумное расположение продуктов в холодильнике или специальных хранительных местах поможет избежать ненужных взаимодействий и сохранить их свежими и безопасными для потребления. Хранение разных продуктов на отдельных полках в холодильнике или в отдельных контейнерах поможет предотвратить нежелательное взаимодействие.

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