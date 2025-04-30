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Какие продукты следует употреблять для активной работы мозга: советы врача-гастроэнтеролога
Нашему организму нужны, в частности, полезные жиры и витамины.
Нашему мозгу нужна полезная пища, чтобы он работал должным образом. Есть ряд питательных веществ и микроэлементов, важных для обеспечения конгитивной умственной работы в долгосрочной перспективе.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Олег Швец, врач-гастроэнтеролог.
"Должна быть база, или комплекс продуктов. Это полезные жиры, которые содержатся, например, в рыбе, в оливках и масле, в орехах и семенах. Они создают мозгу поддержку", - отмечает он.
По его словам, нашему мозгу нужны витамины – B12, витамин B9, фолиевая кислота, витамин B6, витамины D и Е. А также белок, полезный из животных и растительных источников, например молочные продукты, соя, зерновые продукты.
"Для высокой интенсивности работы мозга нам нужна глюкоза и желательно, чтобы она была с жирами. Например, в виде черного шоколада. Это дает нашим длительный заряд, чтобы сконцентрироваться на решении сложных умственных задач", - говорит специалист.
Неплохо помогает повысить бдительность, внимание и запоминание кофеина, содержащегося в кофе и чае. Биофлавоноиды – очень полезные вещества – которые содержат в глазах, фруктах и овощах, дают модности для восстановления после нагрузок.
"Такой пазл необходим для того, чтобы иметь хорошую умственную работоспособность", - заключил врач.
Напомним, рис – это основа рациона для половины населения Земли, особенно в развивающихся странах. Но новое исследование предупреждает, что глобальное потепление может сделать зерновую культуру токсичной.