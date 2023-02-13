Какие специи сделают гречку несравненной: вы будете удивлены, что можно добавлять в кашу

Какие пряности можно добавлять в гречневую кашу, а какие продукты сделают ее вкус необычным, читайте в материале ТСН.ua

Все, наверное, знают о полезных свойствах гречихи. обычно ее воспринимают как полезный гарнир. Сделать гречку неповторимой, разнообразить ее можно с помощью специй.

Какие специи можно добавлять в гречку

Перед приготовлением крупу нужно хорошо перебрать и несколько раз промыть. Далее залить гречневую крупу холодной водой в пропорции одна часть гречихи до двух частей воды, посолить, добавить специи и сварить кашу.

К гречке можно добавить следующие специи:

паприку молотую красную или зеленую,

разнообразный перец, в том числе острый перец чили,

орегано,

петрушку,

базилик,

кориандр молотый,

горчицу,

чеснок,

укроп,

мускатный орех;

эстрагон;

карри;

прованские травы.

Неожиданный будет вкус гречневой каши, если добавить в гречку имбирь сушеный и молотый.

А лучшей специей для гречки считается тмин. Предварительно его лучше обжарить, тогда откроется аромат специи, а в самой каше появится привкус укропа. Если под руками тмина горошком нет, можно добавить молотый тмин или в виде порошка.

Гречневая каша может быть не только с мясом, луком, грибами, она может быть сладкой и не обязательно при этом с молоком и сахаром.

Что можно добавить к гречневой каше

К гречке хорошо подойдет банан, мягкий, сладкий фрукт не будет перебивать вкус каши.

Отличный вкус каши придаст чернослив. Его нужно предварительно залить кипятком, дать разбухнуть. Мелко порезать и добавить в горячую кашу.

Экзотично и вкусно будет, если добавить в гречку консервированные фрукты, например, ананасы или манго.

Читайте также: