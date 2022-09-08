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Какое покрытие сковороды лучше и долговечнее: выясняем плюсы и минусы антипригарных сковородок

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Какое покрытие сковороды лучше и долговечнее: выясняем плюсы и минусы антипригарных сковородок

Какое бывают покрытие сковородок

Сковороды производятся с покрытиями или без них. Покрытия нужны для того, чтобы предотвратить прилипание пищи в процессе приготовления, или чтобы защитить ее от внешних воздействий, в конце концов, для придания посуды привлекательного вида. Рассказываем, какое покрытие сковородки будет более долговечным, не будет зарапться - читайте в материале ТСН.ua.

Особенности сковородок с антипригарным покрытием

Тефлоновое покрытие сковороды

«Тефлоновое» покрытие часто используют как синоним «антипригарного», хотя это не так, потому что кроме тефлона существуют другие виды антипригарного покрытия. Многие считали и считают, что это лучшее покрытие для сковороды. Сковорода с таким покрытием выглядит очень стильно, в процессе жарки можно не лить масло в огромных количествах, не скрести сковороду, не стоять над ней во время приготовления, помешивая поминутно.
Преимущества тефлонового покрытия:

  • отличные антипригарные свойства,
  • быстрый нагрев,
  • возможность обходиться без масла или использовать при жарке минимум масла,
  • легкость мойки, поскольку к неповрежденному покрытию пища не прилипает, а масло в больших количествах не используется,
  • химическая стойкость, позволяющая не вступать в химические реакции с кислотами и щелочами,
  • небольшой вес посуды,
  • при мойке тефлоновой посуды нет необходимости применять агрессивные моющие средства, следы которых полностью смыть практически невозможно.

Недостатки сковороды с тефлоновым покрытием:

  • наличие некоторого количества канцерогенов в политетрафторэтилене, но их меньше, чем образуется в масле во время жарки овощей и мяса.
  • переворачивать продукты на сковородки можно только деревянными, силиконовыми или специальными пластмассовыми предметами.
  • такие сковородки нельзя чистить абразивными средствами, жесткими губками и щетками,
  • нельзя мыть в посудомоечной машине,
  • заливать в горячем состоянии холодной водой;
  • жарить продукты на сильном огне более 3-5 минут.

Алмазное покрытие сковороды

В основе такого покрытия и тетрафторэтилен, к которому добавлены мельчайшие частицы технического алмаза. Этот композитный материал наносят в два слоя – первый связывает основание с верхней пленкой, второй, особенно прочный, собственно, и является основным защитным слоем.
Преимущества алмазного покрытия таковы:

  • высокая прочность,
  • хорошие антипригарные свойства, позволяющие готовить еду без масла,
  • сковорода быстро прогревается и долго отдает тепло,
  • выдерживает температуру до +450°C,
  • относительно легкая по весу,
  • допускается мойка в посудомоечной машине,
  • значительный срок эксплуатации у некоторых производителей более 10 лет.

Недостатки сковороды с алмазным покрытием:

  • самая высокая стоимость,
  • нежелательность применения металлических лопаток, ножей и ложек, которые могут поцарапать поверхность, что в свою очередь создает опасность нежелательных реакций.

Керамическое покрытие сковороды

Это не керамика в прямом смысле слова, антипригарный слой у керамических сковородок создается с использованием глины, песка и камня.
Плюсы сковородок с керамическим покрытием:

  • экологичность,
  • безопасность при нагревании не выделяется вредных веществ,
  • выдерживает температуру 450°C;
  • можно готовить в духовке,
  • равномерный нагрев,
  • царапины к ней опасны для здоровья,
  • сковорода для жарки без растительного масла.

Среди недостатков такой сковородки можно назвать высокая цена (меньше чем с алмазным слоем, но тоже не дешево), то, что на ней быстро появляются трещины и сколы. Хотя изделия с керамикой не портятся при высокой температуре, перепады температуры также нежелательны.

Каменное покрытие сковороды

Сковорода с каменным покрытием существует в двух вариантах – гранитное и мраморное, они обладают схожими свойствами и одинаково привлекают эффектным видом. Наружно сковороды с каменным покрытием похожи на изделия из натурального камня и выглядят. На самом деле - это металлические сковороды с полимерным слоем с добавлением мельчайших частиц минералов. Мраморное покрытие не означает, что в состав композита обязательно входит мрамор, производители могут использовать разные минералы и их сочетания. Название преимущественно связано с тем, что светлые каменные капли на темном фоне напоминают натуральный мрамор. Отличие от гранитного заключается в меньшем содержании гранита и кремния, следствием чего является большая склонность к царапинам. Гранитное покрытие устойчивее к механическим повреждениям, чем мраморное, и прослужит дольше, но для жарки продуктов обязательно использовать хотя бы небольшое количество масла, а мраморное позволяет обходиться без масла.
Каменное покрытие такой посуды имеет следующие преимущества:

  • высокие антипригарные свойства,
  • отличный внешний вид,
  • стойкость к царапинам,
  • быстрое и равномерное распределение тепла,
  • длительное сохранение температуры,
  • устойчивость к появлению царапин и сколов.
  • относительно легкий вес;
  • мраморное покрытие непористое, не впитывает грязь и не образует нагару,
  • натуральная минеральная крошка не имеет запаха, не входит в контакт с едой;
  • подходит для газовой плиты и вообще для любых видов плит.

Недостатки каменного защитного слоя:

  • высокая цена,
  • недопустимость использования абразивных и химических средств для очистки,
  • плохо переносит перепад температур,
  • это покрытие достаточно хрупкое, поэтому изделия с ним нельзя бросать и ударять и нежелательно мыть в посудомоечной машине.

Титановое покрытие сковороды

Преимущества сковороды с титановым покрытием:

  • благодаря полимерному слою с добавлением титана пища не пригорает, она крепкая, легко разогревается и долго служит,
  • наличие титана, пусть и в небольших количествах, делает посуду устойчивой к нагару и царапинам,
  • можно использовать металлические лопатки,
  • сроки эксплуатации такой сковороды, как заявляют производители – до 25 лет,
  • титан не окисляется и вступает в химические реакции с продуктами.

Соответственно цена на такие изделия высока. Недостатком можно считать значительную массу сковородки.

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