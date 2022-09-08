Какое покрытие сковороды лучше и долговечнее: выясняем плюсы и минусы антипригарных сковородок

Сковороды производятся с покрытиями или без них. Покрытия нужны для того, чтобы предотвратить прилипание пищи в процессе приготовления, или чтобы защитить ее от внешних воздействий, в конце концов, для придания посуды привлекательного вида. Рассказываем, какое покрытие сковородки будет более долговечным, не будет зарапться - читайте в материале ТСН.ua.

Особенности сковородок с антипригарным покрытием

Тефлоновое покрытие сковороды

«Тефлоновое» покрытие часто используют как синоним «антипригарного», хотя это не так, потому что кроме тефлона существуют другие виды антипригарного покрытия. Многие считали и считают, что это лучшее покрытие для сковороды. Сковорода с таким покрытием выглядит очень стильно, в процессе жарки можно не лить масло в огромных количествах, не скрести сковороду, не стоять над ней во время приготовления, помешивая поминутно.

Преимущества тефлонового покрытия:

отличные антипригарные свойства,

быстрый нагрев,

возможность обходиться без масла или использовать при жарке минимум масла,

легкость мойки, поскольку к неповрежденному покрытию пища не прилипает, а масло в больших количествах не используется,

химическая стойкость, позволяющая не вступать в химические реакции с кислотами и щелочами,

небольшой вес посуды,

при мойке тефлоновой посуды нет необходимости применять агрессивные моющие средства, следы которых полностью смыть практически невозможно.

Недостатки сковороды с тефлоновым покрытием:

наличие некоторого количества канцерогенов в политетрафторэтилене, но их меньше, чем образуется в масле во время жарки овощей и мяса.

переворачивать продукты на сковородки можно только деревянными, силиконовыми или специальными пластмассовыми предметами.

такие сковородки нельзя чистить абразивными средствами, жесткими губками и щетками,

нельзя мыть в посудомоечной машине,

заливать в горячем состоянии холодной водой;

жарить продукты на сильном огне более 3-5 минут.

Алмазное покрытие сковороды

В основе такого покрытия и тетрафторэтилен, к которому добавлены мельчайшие частицы технического алмаза. Этот композитный материал наносят в два слоя – первый связывает основание с верхней пленкой, второй, особенно прочный, собственно, и является основным защитным слоем.

Преимущества алмазного покрытия таковы:

высокая прочность,

хорошие антипригарные свойства, позволяющие готовить еду без масла,

сковорода быстро прогревается и долго отдает тепло,

выдерживает температуру до +450°C,

относительно легкая по весу,

допускается мойка в посудомоечной машине,

значительный срок эксплуатации у некоторых производителей более 10 лет.

Недостатки сковороды с алмазным покрытием:

самая высокая стоимость,

нежелательность применения металлических лопаток, ножей и ложек, которые могут поцарапать поверхность, что в свою очередь создает опасность нежелательных реакций.

Керамическое покрытие сковороды

Это не керамика в прямом смысле слова, антипригарный слой у керамических сковородок создается с использованием глины, песка и камня.

Плюсы сковородок с керамическим покрытием:

экологичность,

безопасность при нагревании не выделяется вредных веществ,

выдерживает температуру 450°C;

можно готовить в духовке,

равномерный нагрев,

царапины к ней опасны для здоровья,

сковорода для жарки без растительного масла.

Среди недостатков такой сковородки можно назвать высокая цена (меньше чем с алмазным слоем, но тоже не дешево), то, что на ней быстро появляются трещины и сколы. Хотя изделия с керамикой не портятся при высокой температуре, перепады температуры также нежелательны.

Каменное покрытие сковороды

Сковорода с каменным покрытием существует в двух вариантах – гранитное и мраморное, они обладают схожими свойствами и одинаково привлекают эффектным видом. Наружно сковороды с каменным покрытием похожи на изделия из натурального камня и выглядят. На самом деле - это металлические сковороды с полимерным слоем с добавлением мельчайших частиц минералов. Мраморное покрытие не означает, что в состав композита обязательно входит мрамор, производители могут использовать разные минералы и их сочетания. Название преимущественно связано с тем, что светлые каменные капли на темном фоне напоминают натуральный мрамор. Отличие от гранитного заключается в меньшем содержании гранита и кремния, следствием чего является большая склонность к царапинам. Гранитное покрытие устойчивее к механическим повреждениям, чем мраморное, и прослужит дольше, но для жарки продуктов обязательно использовать хотя бы небольшое количество масла, а мраморное позволяет обходиться без масла.

Каменное покрытие такой посуды имеет следующие преимущества:

высокие антипригарные свойства,

отличный внешний вид,

стойкость к царапинам,

быстрое и равномерное распределение тепла,

длительное сохранение температуры,

устойчивость к появлению царапин и сколов.

относительно легкий вес;

мраморное покрытие непористое, не впитывает грязь и не образует нагару,

натуральная минеральная крошка не имеет запаха, не входит в контакт с едой;

подходит для газовой плиты и вообще для любых видов плит.

Недостатки каменного защитного слоя:

высокая цена,

недопустимость использования абразивных и химических средств для очистки,

плохо переносит перепад температур,

это покрытие достаточно хрупкое, поэтому изделия с ним нельзя бросать и ударять и нежелательно мыть в посудомоечной машине.

Титановое покрытие сковороды

Преимущества сковороды с титановым покрытием:

благодаря полимерному слою с добавлением титана пища не пригорает, она крепкая, легко разогревается и долго служит,

наличие титана, пусть и в небольших количествах, делает посуду устойчивой к нагару и царапинам,

можно использовать металлические лопатки,

сроки эксплуатации такой сковороды, как заявляют производители – до 25 лет,

титан не окисляется и вступает в химические реакции с продуктами.

Соответственно цена на такие изделия высока. Недостатком можно считать значительную массу сковородки.

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