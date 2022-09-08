Какое покрытие сковороды лучше и долговечнее: выясняем плюсы и минусы антипригарных сковородок

Сковороды производятся с покрытиями или без них. Покрытия нужны для того, чтобы предотвратить прилипание пищи в процессе приготовления, или чтобы защитить ее от внешних воздействий, в конце концов, для придания посуды привлекательного вида. Рассказываем, какое покрытие сковородки будет более долговечным, не будет зарапться - читайте в материале ТСН.ua.
Особенности сковородок с антипригарным покрытием
Тефлоновое покрытие сковороды
«Тефлоновое» покрытие часто используют как синоним «антипригарного», хотя это не так, потому что кроме тефлона существуют другие виды антипригарного покрытия. Многие считали и считают, что это лучшее покрытие для сковороды. Сковорода с таким покрытием выглядит очень стильно, в процессе жарки можно не лить масло в огромных количествах, не скрести сковороду, не стоять над ней во время приготовления, помешивая поминутно.
Преимущества тефлонового покрытия:
- отличные антипригарные свойства,
- быстрый нагрев,
- возможность обходиться без масла или использовать при жарке минимум масла,
- легкость мойки, поскольку к неповрежденному покрытию пища не прилипает, а масло в больших количествах не используется,
- химическая стойкость, позволяющая не вступать в химические реакции с кислотами и щелочами,
- небольшой вес посуды,
- при мойке тефлоновой посуды нет необходимости применять агрессивные моющие средства, следы которых полностью смыть практически невозможно.
Недостатки сковороды с тефлоновым покрытием:
- наличие некоторого количества канцерогенов в политетрафторэтилене, но их меньше, чем образуется в масле во время жарки овощей и мяса.
- переворачивать продукты на сковородки можно только деревянными, силиконовыми или специальными пластмассовыми предметами.
- такие сковородки нельзя чистить абразивными средствами, жесткими губками и щетками,
- нельзя мыть в посудомоечной машине,
- заливать в горячем состоянии холодной водой;
- жарить продукты на сильном огне более 3-5 минут.
Алмазное покрытие сковороды
В основе такого покрытия и тетрафторэтилен, к которому добавлены мельчайшие частицы технического алмаза. Этот композитный материал наносят в два слоя – первый связывает основание с верхней пленкой, второй, особенно прочный, собственно, и является основным защитным слоем.
Преимущества алмазного покрытия таковы:
- высокая прочность,
- хорошие антипригарные свойства, позволяющие готовить еду без масла,
- сковорода быстро прогревается и долго отдает тепло,
- выдерживает температуру до +450°C,
- относительно легкая по весу,
- допускается мойка в посудомоечной машине,
- значительный срок эксплуатации у некоторых производителей более 10 лет.
Недостатки сковороды с алмазным покрытием:
- самая высокая стоимость,
- нежелательность применения металлических лопаток, ножей и ложек, которые могут поцарапать поверхность, что в свою очередь создает опасность нежелательных реакций.
Керамическое покрытие сковороды
Это не керамика в прямом смысле слова, антипригарный слой у керамических сковородок создается с использованием глины, песка и камня.
Плюсы сковородок с керамическим покрытием:
- экологичность,
- безопасность при нагревании не выделяется вредных веществ,
- выдерживает температуру 450°C;
- можно готовить в духовке,
- равномерный нагрев,
- царапины к ней опасны для здоровья,
- сковорода для жарки без растительного масла.
Среди недостатков такой сковородки можно назвать высокая цена (меньше чем с алмазным слоем, но тоже не дешево), то, что на ней быстро появляются трещины и сколы. Хотя изделия с керамикой не портятся при высокой температуре, перепады температуры также нежелательны.
Каменное покрытие сковороды
Сковорода с каменным покрытием существует в двух вариантах – гранитное и мраморное, они обладают схожими свойствами и одинаково привлекают эффектным видом. Наружно сковороды с каменным покрытием похожи на изделия из натурального камня и выглядят. На самом деле - это металлические сковороды с полимерным слоем с добавлением мельчайших частиц минералов. Мраморное покрытие не означает, что в состав композита обязательно входит мрамор, производители могут использовать разные минералы и их сочетания. Название преимущественно связано с тем, что светлые каменные капли на темном фоне напоминают натуральный мрамор. Отличие от гранитного заключается в меньшем содержании гранита и кремния, следствием чего является большая склонность к царапинам. Гранитное покрытие устойчивее к механическим повреждениям, чем мраморное, и прослужит дольше, но для жарки продуктов обязательно использовать хотя бы небольшое количество масла, а мраморное позволяет обходиться без масла.
Каменное покрытие такой посуды имеет следующие преимущества:
- высокие антипригарные свойства,
- отличный внешний вид,
- стойкость к царапинам,
- быстрое и равномерное распределение тепла,
- длительное сохранение температуры,
- устойчивость к появлению царапин и сколов.
- относительно легкий вес;
- мраморное покрытие непористое, не впитывает грязь и не образует нагару,
- натуральная минеральная крошка не имеет запаха, не входит в контакт с едой;
- подходит для газовой плиты и вообще для любых видов плит.
Недостатки каменного защитного слоя:
- высокая цена,
- недопустимость использования абразивных и химических средств для очистки,
- плохо переносит перепад температур,
- это покрытие достаточно хрупкое, поэтому изделия с ним нельзя бросать и ударять и нежелательно мыть в посудомоечной машине.
Титановое покрытие сковороды
Преимущества сковороды с титановым покрытием:
- благодаря полимерному слою с добавлением титана пища не пригорает, она крепкая, легко разогревается и долго служит,
- наличие титана, пусть и в небольших количествах, делает посуду устойчивой к нагару и царапинам,
- можно использовать металлические лопатки,
- сроки эксплуатации такой сковороды, как заявляют производители – до 25 лет,
- титан не окисляется и вступает в химические реакции с продуктами.
Соответственно цена на такие изделия высока. Недостатком можно считать значительную массу сковородки.
Читайте также: