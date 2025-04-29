ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Еда
Количество просмотров
114
Время на прочтение
3 мин

Какой рис выбрать для плова: пропаренный или непропаренный, какой сорт самый лучший для идеального результата

Какой сорт, вид риса выбрать для плова

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Какой рис для плова

Какой рис для плова

Плов — блюдо с характером и традициями. Он требует уважения к технологии, правильному подбору специй, мяса и, конечно, риса. Именно от риса зависит, будет ли плов рассыпчатым и аппетитным, или превратится в липкую массу без формы и вкуса. В кулинарных поисках идеального риса многие задают себе вопрос: В чем между ними разница, и как это влияет на конечный результат? Попробуем разобраться подробно.

Пропаренный или непропаренный рис — что лучше для плова

Пропаренный рис (на упаковках часто пишут parboiled) — это не отдельный сорт, а технология обработки. Сырую крупу обрабатывают горячим паром, после чего зерно частично впитывает в себя питательные вещества из оболочки, становится твердым и золотистым. Затем рис сушат и шлифуют. В результате мы получаем рис, который лучше держит форму, не разваривается даже при длительном приготовлении, имеет низкую клейкость и меньше крахмала, идеально подходит для плова, если вам важна рассыпчатость.

Непропаренный рис — это обычная белая крупа, которую мы привыкли видеть на полках. В зависимости от сорта, он может быть как длиннозернистым, так и круглым. Белый непропаренный рис имеет больше крахмала, поэтому часто слипается. Но именно из него готовят классический узбекский плов, если речь идет о специальных сортах — например, девзиру.

Когда использовать пропаренный рис

  • Если вы готовите плов на обычной сковороде или кастрюле, а не в котле.

  • Если боитесь переварить рис и хотите, чтобы он гарантированно остался рассыпчатым.

  • Если нет специального сорта, как девзира.

  • Если хотите добиться стабильного результата без особых навыков.

Пропаренный рис идеально подходит для быстрого или «домашнего» варианта плова. Он устойчив к перепадам температуры, не впитывает много жира, но при этом сохраняет форму. Его тяжело испортить.

Когда лучше выбрать непропаренный рис

  • Если вы используете настоящий сорт для плова — девзиру или другой среднеазиатский.

  • Если готовите в котле, соблюдаете традиционную технологию.

  • Если вам важен насыщенный аромат и вкус риса, ведь непропаренный лучше впитывает сорваки.

  • Если хотите создать аутентичное блюдо — такое, как в Самарканде или Ташкенте.

Недостаток непропаренного риса в том, что с ним нужно соблюдать осторожность: легко переварить, важно точно соблюдать время и правильно промывать.

Идеальные сорта риса для плова

Кроме выбора между пропаренным и непропаренным, следует обратить внимание и на сорт.

  • Девзира — лучший вариант для классического узбекского плова. Плохо переносит ошибки, но дает непревзойденный результат.

  • Басмати — индийский длиннозернистый рис, идеален для более легких вариантов плова с курицей, овощами или изюмом.

  • Жасмин — мягкий, ароматный, подходит для восточного плова, но легко слипается.

  • Пропаренный длиннозернистый рис — универсальный вариант, который почти всегда удается.

Промывать рис обязательно

Независимо от того, какой именно рис вы выбрали — пропаренный или нет — его обязательно нужно промывать. Несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это смывает крахмал, который и является главным врагом рассыпчатости.

Какой рис точно не нужно использовать для плова

Специалисты также не рекомендуют использовать круглозернистый рис, поскольку он имеет высокое содержание крахмала и часто разваривается, превращая блюдо в кашевидную массу.

Лучший рис для плова

  1. Если вы хотите простой и стабильный результат — берите пропаренный длиннозернистый рис.

  2. Если хотите традиционного узбекского плова с насыщенным вкусом — ищите девзиру или другой качественный непропаренный сорт.

  3. Откажитесь от круглого риса — это путь к каше, а не плову.

  4. В любом случае — промывайте рис и следите за временем приготовления.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie