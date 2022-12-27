Какую специю ни в коем случае нельзя добавлять в начале приготовления – блюдо может быть испорчено

О популярной специи, которую ни в коем случае нельзя добавлять в блюдо в начале ее приготовления, читайте в материале ТСН.ua

Правильно подобранные специи делают еду вкусной и неповторимой, без них невозможно представить ни одно блюдо. А когда специй многовато, когда они добавлены не в то блюдо или не в то время, это может все испортить.

Общеизвестно, что свежие травы специи нужно добавлять в конце приготовления пищи, а сушеные, поскольку им нужно больше времени, чтобы они размокли и отдали свой аромат и вкус – в начале. Но есть исключение в этом правиле.

Какую специю нельзя добавлять в блюдо в начале его приготовления и почему

Специей, которую нельзя добавлять в начале приготовления, является майоран. Несмотря на ее популярность, немногие знают, когда именно ее нужно добавлять.

Майоран, сушеный или свежий, нужно добавлять в блюдо только в конце приготовления.

Все потому, что под воздействием температуры майоран начинает горчить. И чем дольше блюдо готовится, чем дольше на майоран действует высокая температура, тем хуже будет блюдо.

Конечно. майоран не сделает блюдо ядовитым, но не вкусным, то точно.

Но если майоран применить с учетом такой особенности, можно приготовить вкуснейшие блюда, например, из мяса. Майоран стимулирует выделение пищеварительных соков, поэтому пригодится для жирных блюд, бобовых.

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