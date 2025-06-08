Кимчи для сердца и желудка: что надо знать о корейской ферментированной капусте

Кимчи / © Pixabay

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Кимчи - традиционное корейское ферментированное блюдо из овощей, богатое пробиотиками, клетчаткой и полезное для здоровья. Оно помогает улучшить пищеварение, поддерживает баланс полезных бактерий в кишечнике, контролирует аппетит и может снизить риск некоторых хронических заболеваний, в частности колоректального рака.

Об этом пишет Cleveland Clinic.

Что такое кимчи и из чего его готовят

Кимчи — это ферментированные овощи с добавлением специй и приправ, происходящих из Кореи. Основные ингредиенты — пекинская капуста, корейская редька, чеснок, имбирь, рыбный соус или анчоусы, а также красный острый перец гочугару, который придает блюду характерный цвет и остроту. Рецепты могут различаться, поэтому не всегда встречаются все ингредиенты одновременно. Кимчи имеет кисло-острый вкус с уникальными нотками умами.

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Польза для здоровья

Улучшение здоровья кишечника

Кимчи содержит пробиотики — полезные бактерии, которые поддерживают здоровую микрофлору желудочно-кишечного тракта. Они способствуют лучшему перевариванию пищи, повышают иммунитет и помогают в выработке важных витаминов. Регулярное употребление ферментированных продуктов, таких как кимчи, является эффективным способом поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике.

Регулирование пищеварения и борьба с запорами

Высокое содержание клетчатки, особенно благодаря капусте, помогает нормализовать работу кишечника и предупреждает запоры. Клетчатка поддерживает перистальтику и способствует более легкому прохождению пищи через пищеварительную систему.

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Контроль аппетита

Кимчи является низкокалорийным продуктом с высоким содержанием клетчатки, что помогает дольше оставаться сытым и контролировать чувство голода между приемами пищи. Это особенно полезно для тех, кто придерживается диеты или хочет поддерживать здоровый вес.

Кимчи и профилактика хронических болезней

Исследования показывают, что употребление кимчи может снижать риск развития колоректального рака. Это связано с пробиотиками, клетчаткой и фитонутриентами — природными растительными соединениями, которые обладают антиоксидантными свойствами и помогают защищать клетки от повреждений.

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Кроме того, кимчи способствует улучшению здоровья сердца. Оно помогает снизить уровень «плохого» холестерина LDL и общего холестерина, что является важным фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако следует обращать внимание на содержание соли в кимчи, ведь избыток натрия может негативно влиять на давление и работу сердца.

Возможные побочные эффекты

Хотя кимчи считается безопасным для большинства людей, у некоторых могут возникать побочные реакции. Из-за содержания клетчатки и пробиотиков может наблюдаться вздутие живота или дискомфорт в животе, особенно если употреблять продукт в больших количествах сразу.

Также кимчи содержит гистамин, который у людей с непереносимостью может вызвать головную боль, аллергические реакции или тошноту. Важно быть осторожным беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями, проконсультировавшись с врачом.

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Как правильно употреблять кимчи

Кимчи можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир к основным блюдам. Его добавляют к омлетам, жареному рису, лапше или даже используют как замену соуса в тако. Также можно приготовить кимчи дома по рецепту из интернета, контролируя количество соли и специй.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый урожай капусты в Украине стремительно дешевеет. Сейчас производители предлагают ее по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53), что на 38% ниже, чем раньше.