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Кофе горчит и пахнет горелым: какую ошибку вы допускаете во время варки
Почему кофе из гейзерной кофеварки иногда горчит и приобретает привкус горелого? Эксперты объяснили, что влияет на вкус.
Многие из нас утром спешат поставить на плиту классическую гейзерную кофеварку, чтобы получить свой ароматный кофе как можно быстрее. Иногда люди сталкиваются с тем, что вместо приятного вкуса напиток сильно горчит и напоминает жженую смолу. Эксперты рассказали, почему температура воды играет главную роль.
Об этом пишет Egészség Kalauz.
Секрет идеального кофе в гейзерной кофеварке: почему температура воды меняет все
Как отмечают специалисты, разница между бархатной чистотой вкуса и разочарованием кроется в нескольких важных физических и химических нюансах. Кофе — это не просто стимулятор, а богатая антиоксидантами и полифенолами эссенция, поэтому его состояние во время заваривания имеет колоссальное значение.
Самой частой ошибкой при приготовлении кофе дома является заливание холодной воды из-под крана в нижний резервуар. Из-за этого, пока жидкость медленно нагревается до закипания, металлический корпус успевает сильно раскалиться, а сухой слой кофе в ситечке долгое время испытывает прямой температурный удар и банально подгорает еще до начала процесса.
Чтобы избежать этого, эксперты советуют всегда использовать горячую или даже предварительно вскипяченную чистую воду, которая сокращает процесс варки до считанных минут и позволяет избежать жженой горечи.
В то же время чрезвычайно важно и качество самой воды: слишком жесткая может приглушить тонкие ноты напитка и оставить накипь, а сильно мягкая делает вкус плоским. Оптимальным выбором для домашнего кофе станет чистая вода с умеренной минерализацией.
Помол зерна должен быть средним между мелким эспрессо и большим фильтром — по текстуре он должен напоминать вам мелкую поваренную соль.
При этом профессионалы предостерегают от распространенной привычки сильно трамбовать кофе в воронке. В гейзере давление создается паром, и если уплотнить кофе очень сильно, это помешает нормальному прохождению воды.
Нужно равномерно заполнить емкость и слегка постучать по ее бокам. Не менее важна и свежесть зерен: под действием кислорода молотый кофе быстро теряет ароматические масла, поэтому идеальным вариантом остается помол прямо перед приготовлением.
Храните кофе в сухом, темном и прохладном месте вдали от кухонной плиты. Не забывайте и о степени обжаривания зерен. Светлое обжаривание дает фруктовую кислинку, среднее — баланс, а темное — ноты горького шоколада, которые при перегреве могут превратиться в привкус горелого.
Правило Гоффманна: что делать, если ваша кофеварка шипит
Обращайте внимание на последний этап приготовления кофе. Как подчеркивает кофейный эксперт и чемпион среди бариста Джеймс Гоффманн, громкое шипение кофеварки свидетельствует не о готовности, а о настоящей катастрофе.
В этот момент через систему прорывается перегретый пар, который мгновенно сжигает готовый кофе. Как только напиток начинает струиться тоньше и светлеть, нужно немедленно снять гейзерную кофеварку с огня и охладить дно холодной водой.
После каждого использования кофеварку нужно тщательно промывать и ни в коем случае не использовать агрессивную химию на алюминиевых моделях.
Сколько кофе можно пить
Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) указывает, что для здоровых взрослых однократная доза до 200 мг и суточная доза до 400 мг кофеина — это около 2–3 чашек — обычно не вызывают побочных эффектов.
В то время как для беременных и женщин в период лактации лимит составляет 200 мг кофеина в день.
Если после кофе появляются учащенное сердцебиение, тремор, тревожность или проблемы со сном, употребление напитка во второй половине дня лучше ограничить или заменить на варианты без кофеина.
Кофе: последние новости
Напомним, пить кофе сразу после пробуждения необязательно, поскольку лучшее время для этого напитка зависит от индивидуальных особенностей, таких как возраст, метаболизм и толерантность к кофеину.
По словам специалистов, кофеин блокирует действие аденозина — вещества, которое вызывает усталость, но со временем организм адаптируется к нему, увеличивая количество рецепторов и снижая начальный эффект бодрости.
Пик усвоения кофеина приходится на 30-60 минут после употребления, поэтому его советуют пить примерно за час до активности или тогда, когда через несколько часов после пробуждения начинается упадок сил.