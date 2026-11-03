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Когда квасить капусту в ноябре 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Лучшие дни для квашения капусты в ноябре 2026 года: секреты идеального хруста по лунному календарю

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Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Когда квасить капусту

Когда квасить капусту

Квашеная капуста — это не только любимое традиционное блюдо, но и настоящий источник витаминов в холодное время года. Однако каждая опытная хозяйка знает, что для идеального результата недостаточно выбрать правильный сорт и придерживаться рецептуры. Издавна во время засолки ориентировались на лунный календарь, ведь активность молочнокислых бактерий и процесс брожения напрямую зависят от фаз Луны.

Почему фазы Луны влияют на квашение

Традиционно считается, что наиболее благоприятным периодом для заквашивания, соления и консервации является фаза растущей Луны. В настоящее время соки и жизненная энергия растений двигаются вверх, что обеспечивает активное и стабильное брожение. Благодаря этому готовая капуста получается крепкой, хорошо держит структуру и остается невероятно хрустящей.

Зато дни Полнолуния, Новолуния и период нисходящей Луны считаются неудачными, в такое время овощи могут стать мягкими, потерять хруст или слишком быстро перекиснуть.

Благоприятные дни для квашения в ноябре 2026 года

В ноябре 2026 года Молодой человек выпадает на 9-е число, после чего начинается фаза растущей Луны, которая длится до 23-го числа. Это и есть лучший и продуктивный период для приготовления запасов на зиму.

Наиболее удачные даты для засолки и квашения делятся на несколько периодов:

  • 10-12 ноября — начало периода роста Луны, оптимальный баланс сахара в листьях капусты, когда процесс брожения начинается мягко и правильно.

  • 13–17 ноября — середина активной фазы, период интенсивного природного сокоотделения. Заготовки, сделанные в эти дни, получаются очень сочными.

  • 19-23 ноября — дни незадолго до Полнолуния, которые прекрасно подходят для закладки хрустящей и крепкой закуски.

Особенно хозяйки любили выбирать дни, когда Луна находится в знаках Овна, Тельца или Козорога — считалось, что тогда капуста получается крепкой и хрустящей.

Также традиционно обращали внимание на дни недели, наиболее успешными, по народным приметам, для соления считаются «мужские» дни — понедельник, вторник и особенно четверг. Считается, что заквашенная в четверг капуста стоит дольше всех и не теряет вкусовых качеств.

Неблагоприятные дни для соления капусты: когда лучше отложить работу

Избегайте приготовления квашеной капусты в дни энергетической нестабильности, когда Луна находится в критических фазах:

  • 9 ноября (Новолуние) — а также сутки до и сутки после него. В это время овощи становятся безжизненными, а процесс брожения может дать сбой.

  • 24 ноября (Петуха) — а также соседние дни. В период полнолуния капуста часто получается слишком киськой или теряет плотность текстуры.

  • Дни нисходящей Луны (в частности конец месяца с 26 по 30 число) — в это время соки уходят в корни, поэтому листья менее пригодны для качественной ферментации.

Золотые правила хрустящей и сочной капусты

Кроме ориентации на календарные или народные даты, безупречный результат на столе зависит исключительно от соблюдения проверенной кулинарной технологии и простых, но жизненно важных правил:

  • Для засолки и длительного хранения зимой не подходит молодая или рыхлая капуста. Необходимо выбирать исключительно поздние сорта белокочанной капусты. Хорошие головки должны быть тяжелыми, плотными на ощупь, с белыми и насыщенными влажными листьями.

  • Классическая и проверенная пропорция составляет примерно 20 грамм обычной каменной соли (обязательно без каких-либо добавок) на каждый килограмм уже нашинкованной капусты. Использование йодированной соли строго-настрого запрещено, поскольку йод химически разрушает текстуру и делает готовую капусту мягкой и неприятной на вкус.

  • Смешивая капусту с солью при подготовке, опытные хозяйки советуют ни в коем случае не перетирать ее слишком сильно или агрессивно. Достаточно легко, деликатно помять ее руками, чтобы овощ начал выделять собственный сок, но сохранил свою естественную упругость.

  • Нашинкованную массу плотно трамбуют в чистый сосуд (стеклянную банку, эмалированную кастрюлю или бочонок) и обязательно устанавливают сверху фитиль, чтобы овощи постоянно оставались полностью покрытыми выделенным рассолом. Первые несколько дней емкость держат в помещении при комнатной температуре примерно 18–22 °C, внимательно контролируя процесс брожения и удаляя лишние газы. Как только капуста достигнет желаемого уровня кислинки, ее выносят на хранение в холодильник или другое прохладное место.

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