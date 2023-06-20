Когда нет желания возиться с тестом: рецепт рулета с сыром и клубникой в лаваше

Как приготовить рулет с сыром и клубникой в лаваше.
Рассказываем как испечь летний рулет с сыром и клубникой на скорую руку, без замешивания теста
Ингредиенты для рулета:
- Два небольших круглых листа лаваша.
- Сыр зернистый – 300 г
- Клубника — 70 г
- Сахар – 30 г
- Крахмал – 30 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Желток куриный – 1 шт.
Приготовление рулета:
- В глубокую емкость всыпаем творог, сахар, крахмал и свежее куриное яйцо. Размешиваем ложкой до однородной творожной массы.
- Вымытую, высушенную клубнику нарезаем пластинами.
- Кладем круглые лаваши рядом друг с другом, слегка крест-накрест. Наносим по всей поверхности творожную массу толщиной в один сантиметр. По краям оставляем место, где-то по 1-1,5 см, из-за того, что во время выпечки творожная масса немного увеличится в размерах, чтобы она не вылезла из рулета.
- Сверху на творожную массу выкладываем пластинки клубники.
- Заворачиваем лаваш с творогом в плотный рулет.
- Желток нужно отделить от белка и смазать им рулет.
- Чтобы рулет не развернулся, можно положить его в импровизированную форму из фольги в один слой.
- Выпекать рулет из лаваша с клубникой и творогом нужно при 180*С в течение 30 минут.
- Готовому рулету нужно дать немного остыть, после чего его отделить от фольги и нарезать на кусочки.
- Рулет можно присыпать сахарной пудрой, полить сладким соусом, сгущенкой.
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