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Когда нет желания возиться с тестом: рецепт рулета с сыром и клубникой в лаваше

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
2 мин
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Когда нет желания возиться с тестом: рецепт рулета с сыром и клубникой в лаваше

Рулет с клубникой, сыром и лавашем

Как приготовить рулет с сыром и клубникой в лаваше.

Рассказываем как испечь летний рулет с сыром и клубникой на скорую руку, без замешивания теста

Ингредиенты для рулета:

  • Два небольших круглых листа лаваша.
  • Сыр зернистый – 300 г
  • Клубника — 70 г
  • Сахар – 30 г
  • Крахмал – 30 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Желток куриный – 1 шт.

Приготовление рулета:

  • В глубокую емкость всыпаем творог, сахар, крахмал и свежее куриное яйцо. Размешиваем ложкой до однородной творожной массы.
  • Вымытую, высушенную клубнику нарезаем пластинами.
  • Кладем круглые лаваши рядом друг с другом, слегка крест-накрест. Наносим по всей поверхности творожную массу толщиной в один сантиметр. По краям оставляем место, где-то по 1-1,5 см, из-за того, что во время выпечки творожная масса немного увеличится в размерах, чтобы она не вылезла из рулета.
  • Сверху на творожную массу выкладываем пластинки клубники.
  • Заворачиваем лаваш с творогом в плотный рулет.
  • Желток нужно отделить от белка и смазать им рулет.
  • Чтобы рулет не развернулся, можно положить его в импровизированную форму из фольги в один слой.
  • Выпекать рулет из лаваша с клубникой и творогом нужно при 180*С в течение 30 минут.
  • Готовому рулету нужно дать немного остыть, после чего его отделить от фольги и нарезать на кусочки.
  • Рулет можно присыпать сахарной пудрой, полить сладким соусом, сгущенкой.

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Дата публикации
Просмотры
54
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