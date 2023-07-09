Категория
Еда
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Комаровский опроверг известный миф об арбузах

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Комаровский опроверг известный миф об арбузах

Можно ли употреблять ранние арбузы

Если вы не собираетесь жарить арбуз, нечего беспокоиться, отмечает врач.

Можно ли употреблять ранние арбузы? Педиатр Евгений Комаровский опроверг самый распространенный миф о первых арбузах, якобы содержащих много нитратов. Врач назвал это "страшилками" и объяснил, почему не стоит бояться ранних арбузов.

Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский.

"Существует много-много страшилок о ранних арбузах. Вечно нас пугают какими-то нитратами, которых там огромное количество. И это просто ужасно угрожает нашей жизни. Должен сказать, это очевидно, что выращивание арбузов не очень отличается от выращивания огурцов, помидоров, кабачков", – сказал Комаровский.

Он сравнил продукты и объяснил, почему нужно успокоиться по поводу арбузов. По его словам, концентрация нитратов (бесцветные соли и эфиры азотистой кислоты, химические вещества, которые используют преимущественно для удобрений в с/х хозяйстве и при производстве — ред.), даже очень высока, не может навредить здоровью человека.

Почему-то нас не пугают ранние огурцы, помидоры, кабачки, а вот арбузов все боятся. Поэтому, во-первых, успокойтесь. Концентрация нитратов, даже очень высокая, не может с вами что-то совершить. Это страшилки. в мякоти арбуза И еще что важно знать: нитраты в основном локализуются в кожуре арбуза В мякоти их практически нет А опасные соединения образуются из нитратов при нагревании при высокой температуре Если вы не собираетесь жарить арбуз, нечего волноваться", — отметил медик.

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский Киеву отмечал, что Запорожская АЭС не несет угрозы. В то же время регионы, расположенные рядом, в случае теракта на станции должны быть эвакуированы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
274
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация