Комаровский опроверг известный миф об арбузах

Можно ли употреблять ранние арбузы? Педиатр Евгений Комаровский опроверг самый распространенный миф о первых арбузах, якобы содержащих много нитратов. Врач назвал это "страшилками" и объяснил, почему не стоит бояться ранних арбузов.

Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский.

"Существует много-много страшилок о ранних арбузах. Вечно нас пугают какими-то нитратами, которых там огромное количество. И это просто ужасно угрожает нашей жизни. Должен сказать, это очевидно, что выращивание арбузов не очень отличается от выращивания огурцов, помидоров, кабачков", – сказал Комаровский.

Он сравнил продукты и объяснил, почему нужно успокоиться по поводу арбузов. По его словам, концентрация нитратов (бесцветные соли и эфиры азотистой кислоты, химические вещества, которые используют преимущественно для удобрений в с/х хозяйстве и при производстве — ред.), даже очень высока, не может навредить здоровью человека.

Почему-то нас не пугают ранние огурцы, помидоры, кабачки, а вот арбузов все боятся. Поэтому, во-первых, успокойтесь. Концентрация нитратов, даже очень высокая, не может с вами что-то совершить. Это страшилки. в мякоти арбуза И еще что важно знать: нитраты в основном локализуются в кожуре арбуза В мякоти их практически нет А опасные соединения образуются из нитратов при нагревании при высокой температуре Если вы не собираетесь жарить арбуз, нечего волноваться", — отметил медик.

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский Киеву отмечал, что Запорожская АЭС не несет угрозы. В то же время регионы, расположенные рядом, в случае теракта на станции должны быть эвакуированы.

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