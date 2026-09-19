Баклажаны на зиму, которые исчезают первыми: простой рецепт пикантной закуски

Такие баклажаны можно подавать как самостоятельную холодную закуску, добавлять в картофель, каши и мясные блюда или просто есть со свежим хлебом. А главное — рецепт позволяет заготовить сразу несколько банок на зиму.

Процесс приготовления:

Баклажаны хорошо помойте, удалите плодоножки и нарежьте большими кубиками. Слишком мелко резать овощи не стоит — во время продолжительного тушения небольшие кусочки могут потерять форму.

Переложите баклажаны в большую миску, добавьте столовую ложку соли, перемешайте и оставьте на 20–30 минут. За это время овощи пустят сок.

На каждом помидоре сделайте маленький крестообразный надрез. Обдайте овощи кипятком, после чего снимите кожуру.

Очищенные помидоры нарежьте достаточно большими кусочками. Размельчать их блендером или пропускать через мясорубку не нужно: кусочки томатов помогут сохранить приятную текстуру готовой закуски.

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте большими кусочками. Лук очистите и порежьте полукольцами.

В большую кастрюлю с толстым дном или котел налейте растительное масло и хорошо разогрейте. Добавьте лук и готовьте на сильном огне около 20 минут. Крышкой кастрюлю накрывать не нужно. Лук должен стать мягким и приобрести золотистый оттенок.

К обжаренному луку добавьте нарезанные помидоры. Продолжайте готовить овощи на сильном огне еще около 15 минут.

За это время часть жидкости из томатов улетучится, а будущий соус станет более концентрированным и густым. Выложите в кастрюлю сладкий перец и целый стручок острого перца. Перемешайте и готовьте без крышки примерно 20 минут.

Количество острого перца можно регулировать в соответствии с желаемой остротой закусывания.

Баклажаны переложите в дуршлаг и дайте жидкости хорошо стечь. При необходимости их можно слегка отжать руками.

Добавьте баклажаны к овощам и аккуратно перемешайте лопаткой, стараясь не повредить кусочки. Готовьте без крышки около 15 минут.

Добавьте сахар и оставшуюся соли. Убавьте огонь до минимального, накройте кастрюлю крышкой и тушите овощи примерно 50–55 минут.

Периодически осторожно перемешивайте закуску от дна, чтобы овощи не пригорели. Делать это нужно аккуратно, чтобы баклажаны и перец остались кусочками. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Петрушку или кинзу мелко нашинкуйте.

Приблизительно за 5–7 минут до приготовления добавьте чеснок и зелень к овощам, влейте уксус и перемешайте. Доведите закуску до активного кипения.