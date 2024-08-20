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Баклажаны по-корейски на зиму: рецепт от шеф-повара

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
2 мин
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Баклажаны по-корейски на зиму: рецепт от шеф-повара

Баклажаны по-корейски

Рецепт приготовления баклажанов по-корейски

Баклажаны по-корейски – это классическая закуска, которая подойдет к мясу, рыбе, овощам. Баклажаны здесь насыщаются разнообразными вкусами чеснока, чили, кориандра, получая пикантный, не повторяющийся вкус. Рассказываем о тонкостях приготовления баклажанов по-корейски от Евгения Клопотенко.

Как приготовить баклажаны по-корейски на зиму

Ингредиенты для пикантной закуски:

  • баклажаны — 4 средние шт,
  • соль – 2 ст.л,
  • морковь – 4 средние,
  • перец чили – 2 шт,
  • красная луковица – 2 шт,
  • чеснок – 2 головки,
  • сахар – 4 ст.л,
  • уксус – 100 мл,
  • подсолнечное масло — 200 мл,
  • семена кориандра – 2 ч. л.

Из этого количества ингредиентов у вас получится 2 литровые или 4 пол-литровые банки закуски.

Рецепт приготовления баклажанов по-корейски

  • Помойте баклажаны, нарежьте брусочками. Присыпьте порезанные баклажаны солью, перемешайте и оставьте на 20 минут. Если появится жидкость, отожмите баклажаны.
  • Натрите морковь на специальной терке для корейской моркови. Лук нарежьте полукольцами. Обжарьте морковь с луком на глубокой сковороде с 200 мл растительного масла в течение 5 минут.
  • Добавьте баклажаны, перемешайте, накройте крышкой и жарьте 10 минут. В это время поставьте банки стерилизоваться.
  • Разрежьте перцы чили пополам, измельчите головки чеснока. Добавьте в сковороду чили, чеснок, уксус, сахар и семена кориандра. Тщательно перемешайте.
  • Разложите баклажаны по стерилизованным банкам, закрутите стерилизованными крышками, переверните, пока они не остынут.

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