Баклажаны по-корейски на зиму: рецепт от шеф-повара

Рецепт приготовления баклажанов по-корейски
Баклажаны по-корейски – это классическая закуска, которая подойдет к мясу, рыбе, овощам. Баклажаны здесь насыщаются разнообразными вкусами чеснока, чили, кориандра, получая пикантный, не повторяющийся вкус. Рассказываем о тонкостях приготовления баклажанов по-корейски от Евгения Клопотенко.
Как приготовить баклажаны по-корейски на зиму
Ингредиенты для пикантной закуски:
- баклажаны — 4 средние шт,
- соль – 2 ст.л,
- морковь – 4 средние,
- перец чили – 2 шт,
- красная луковица – 2 шт,
- чеснок – 2 головки,
- сахар – 4 ст.л,
- уксус – 100 мл,
- подсолнечное масло — 200 мл,
- семена кориандра – 2 ч. л.
Из этого количества ингредиентов у вас получится 2 литровые или 4 пол-литровые банки закуски.
Рецепт приготовления баклажанов по-корейски
- Помойте баклажаны, нарежьте брусочками. Присыпьте порезанные баклажаны солью, перемешайте и оставьте на 20 минут. Если появится жидкость, отожмите баклажаны.
- Натрите морковь на специальной терке для корейской моркови. Лук нарежьте полукольцами. Обжарьте морковь с луком на глубокой сковороде с 200 мл растительного масла в течение 5 минут.
- Добавьте баклажаны, перемешайте, накройте крышкой и жарьте 10 минут. В это время поставьте банки стерилизоваться.
- Разрежьте перцы чили пополам, измельчите головки чеснока. Добавьте в сковороду чили, чеснок, уксус, сахар и семена кориандра. Тщательно перемешайте.
- Разложите баклажаны по стерилизованным банкам, закрутите стерилизованными крышками, переверните, пока они не остынут.
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