Баклажаны с фасолью на зиму: простой и вкусный рецепт закуски

Баклажанов с фасолью на зиму можно приготовить очень много. Эта закуска отлично хранится в шкафу, а баночка консервации спасет в любых случаях – это и салат, и закуска, и даже гарнир, если разогреть. И самое главное, что это очень вкусно.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг.

Фасоль – 500 г.

Помидоры – 1 кг.

Чеснок – 2 головки.

Сладкий перец – 500 г,

Морковь – 500 г,

Лук – 500 г.

Оливковое масло – 200 мл.

Сахар – 7, 5 ст. л.

Соль – 2 столовые ложки.

Уксус – 4 столовые ложки.

Как приготовить салат из фасоли и баклажанов на зиму.

Замачиваем фасоль на ночь. Отвариваем ориентировочно 30 минут.

Готовим баклажаны – моем, нарезаем и кладем в холодную воду с солью на пол часа.

Лук, морковь и перец шинкуем любым способом. Из помидоров удаляем кожуру, нарезаем. Чеснок мелко режем или давим прессом для чеснока.

Помидоры перекладываем в емкость, ставим на плиту. После кипения вливаем масло, солим, добавляем сахар и добавляем нашинкованную морковь, перец и лук. Баклажаны после того, как слили воду, также добавляем в емкость. Варим на среднем огне не менее 30 минут, затем закладываем фасоль и тушим еще 15 минут.

После этого закладываем все в простерилизованные банки и закатываем.

Переворачиваем банки вверх дном, накрываем одеялом, полотенцем до полного охлаждения. После этого убираем в темное место.

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