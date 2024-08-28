Баклажаны с фасолью на зиму: простой и вкусный рецепт закуски

Все просят этот салат из баклажанов и фасоли.
Баклажанов с фасолью на зиму можно приготовить очень много. Эта закуска отлично хранится в шкафу, а баночка консервации спасет в любых случаях – это и салат, и закуска, и даже гарнир, если разогреть. И самое главное, что это очень вкусно.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 кг.
- Фасоль – 500 г.
- Помидоры – 1 кг.
- Чеснок – 2 головки.
- Сладкий перец – 500 г,
- Морковь – 500 г,
- Лук – 500 г.
- Оливковое масло – 200 мл.
- Сахар – 7, 5 ст. л.
- Соль – 2 столовые ложки.
- Уксус – 4 столовые ложки.
Как приготовить салат из фасоли и баклажанов на зиму.
- Замачиваем фасоль на ночь. Отвариваем ориентировочно 30 минут.
- Готовим баклажаны – моем, нарезаем и кладем в холодную воду с солью на пол часа.
- Лук, морковь и перец шинкуем любым способом. Из помидоров удаляем кожуру, нарезаем. Чеснок мелко режем или давим прессом для чеснока.
- Помидоры перекладываем в емкость, ставим на плиту. После кипения вливаем масло, солим, добавляем сахар и добавляем нашинкованную морковь, перец и лук. Баклажаны после того, как слили воду, также добавляем в емкость. Варим на среднем огне не менее 30 минут, затем закладываем фасоль и тушим еще 15 минут.
- После этого закладываем все в простерилизованные банки и закатываем.
- Переворачиваем банки вверх дном, накрываем одеялом, полотенцем до полного охлаждения. После этого убираем в темное место.
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