Домашние квашеные помидоры «как из бочки»: пошаговый рецепт

Квашенные помидоры «как из бочки»

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Этот рецепт позволяет получить подлинный вкус квашеных томатов без использования деревянной бочки. Благодаря простоте выполнения и использованию натуральных ингредиентов, вы получите идеальную закуску, которая будет готова уже через 4 дня.

Ингредиенты

Для приготовления в 5-литровой емкости вам понадобятся:

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Томаты – бурые, зеленые или плотные красные (в зависимости от предпочтений и скорости созревания).

Соль – 70 г на каждый 1 литр холодной воды.

Сахар – 1 ч. л. на каждый 1 литр прохладной воды.

Горчичный порошок – 1,5 ст. л. (на 5-литровую емкость).

Ароматическое основание: стебли и зонтики укропа; листья смородины; листья хрена; свежий чеснок (несколько больших зубчиков); острый перец (по вкусу); черный перец горошком (0,5 ст. л. на емкость).

Если свежий укроп отсутствует, можно использовать аптечные семена укропа – они очень ароматны и прекрасно подходят для заквашивания.

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Пошаговая инструкция

Тщательно вымойте засолную емкость (лучше всего подходит пластиковое или эмалированное ведро) с помощью пищевой соды. Это обеспечит необходимую чистоту для брожения.

На дно емкости выложите подушку из укропа, листьев смородины и нарезанного пластинками чеснока. Добавить острый перец и черный перец горошком.

Плотно заполните емкость подготовленными помидорами до самого верха. Сверху на помидоры положите еще немного нарезанного чеснока, стебли укропа и листьев хрена.

Для 5-литровой емкости вам понадобится примерно 2 литра рассола. Используйте только чистую холодную питьевую воду (кипятить не нужно). Тщательно растворите в воде соль и сахар до полного исчезновения кристаллов.

Залейте помидоры рассолом так, чтобы они полностью покрыты жидкостью. Сверху равномерно насыпьте горчичный порошок. Он создаст естественный барьер против плесени и придаст готовым помидорам приятную пикантную «ядренность».

Закройте емкость крышкой, но не закрывайте ее плотно. Для лучшего результата можно установить легкий фитиль. Оставьте заготовку кваситься при комнатной температуре на 4 дня.

Важно, что время заквашивания зависит от степени зрелости томатов (зеленые квасятся дольше, красные быстрее).

После завершения брожения переставьте емкость в прохладное место (холодильник или погреб). В холоде помидоры будут отлично сохраняться в течение всей зимы.

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