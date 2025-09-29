ТСН в социальных сетях

140
2 мин

Домашние квашеные яблоки: простой рецепт проверен временем на 3-литровую банку

Квашеные яблоки: простой рецепт домашней заготовки за 15 минут

Анна Носова
15 минут
33 ккал
Рецепт квашеных яблок// фото: https://www.youtube.com/@kulinarny_vytivky

Квашенные яблоки — это отличный и нетрадиционный способ консервации, который легко заменит привычные заготовки. Приготовленные таким образом яблоки сохраняют приятную сладость свежих плодов и приобретают интересный, пряный аромат. Предлагаем простой, вкусный рецепт квашеных яблок, разнообразить ваше зимнее меню и удивить семью оригинальным блюдом.

Рецепт квашеных яблок в 3-литровой банке

Ингредиенты

  • Яблоки — 1,5 кг (подойдут целые плоды, особенно хорошо себя зарекомендовал сорт Голден).

  • Вода — 1,5 л.

  • Соль — 1 столовая ложка (примерно 30г).

  • Сахар — 3 столовые ложки (примерно 100г).

Пошаговый процесс приготовления

  • Подготовка маринада. В кастрюле смешайте воду с солью и сахаром. Перемешивайте до полного растворения кристаллов.

  • Тщательно помойте яблоки. Составьте их целыми плодами в чистую 3-литровую банку.

  • Залейте яблоки приготовленным холодным маринадом.

  • Накройте банку обычной крышкой (не закатывайте герметично) и поставьте ее на тарелку (это нужно на случай, если жидкость во время квашения начнет утекать). Оставьте банку кваситься при комнатной температуре.

Продолжительность квашения зависит от сорта. К примеру, сорт Голден будет готов к употреблению примерно через неделю пребывания в тепле. После этого этапа банка следует переместить в прохладное место еще на 3–4 нед для окончательного созревания.

Таким образом, вы получаете вкусную и полезную заготовку, которая станет отличным дополнением к зимним блюдам.

Почему стоит добавить квашеные яблоки в рацион.

Квашенные яблоки — это настоящий суперфуд, польза которого базируется на процессе ферментации. Как и другие квашеные продукты, они являются отличным источником пробиотиков — полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунную систему. Регулярное потребление таких продуктов способствует лучшему пищеварению, помогает усваивать питательные вещества и восстанавливать микрофлору, особенно после приема лекарства.

Кроме пробиотиков, квашеные яблоки содержат большинство витаминов и минералов, содержащихся в свежих плодах. Они содержат пектин, который помогает выводить токсины из организма, а также витамин C и антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами. Благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки, квашеные яблоки являются отличным диетическим продуктом, который дарит ощущение сытости и положительно влияет на обмен веществ.

