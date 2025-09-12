Насыщенный аромат, нежная кислинка и пикантная соленость делают эту закуску идеальным акцентом для любого блюда. Мы поделимся проверенным рецептом, который следует попробовать!

Процесс приготовления:

Тщательно промойте их и обсушите. Большие помидоры можно проколоть зубочисткой, чтобы специи и рассол проникли глубже и равномернее.

Чеснок очистите и разрежьте на дольки. Помойте укроп и листья хрена. По желанию можно добавить другие ароматные ингредиенты: листья смородины, горчичные зерна или перец для пикантного вкуса.

На дно чистой банки положите часть укропа, хрена, чеснока, лавровый лист и перец горошком. Затем плотно уложите слой помидоров, сверху снова добавьте пряности. Повторяйте слои, пока банка не будет заполнена.

Вскипятите воду и растворите в ней соль (50–60 г на литр). Немного охлажденный рассол должен быть теплым, но не горячим, чтобы сберечь полезные бактерии для брожения.

Залейте помидоры подготовленным рассолом так, чтобы они полностью покрыты жидкостью. При необходимости прикройте плоды чистой тарелкой или фитилем, чтобы они не всплывали.