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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
93
Время на прочтение
2 мин

Готовим хит сезона: варенье из кабачков как киви

Рецепт кабачкового джема с ароматом киви.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 7 мин.
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Комментарии
Варенье из кабачков как киви

Варенье из кабачков как киви

Этот пожилой хит поражает своей оригинальностью, ведь без подсказки практически невозможно догадаться, что в основе этого десерта лежит обычный кабачок. По цвету, текстуре и вкусу он невероятно напоминает экзотический конфитюр из киви, поэтому обязательно стоит попробовать приготовить этот экзотический рецепт.

Необходимые ингредиенты

  • Очищенные кабачки — 2 кг

  • Сахар — 1,2-1,5 кг

  • Лимонная кислота — 0,5 ч. л.

  • Сухое желе со вкусом киви — 3 пачки по 70-90 г

Процесс приготовления

Сначала подготовьте овощи, сняв с них кожуру и удалив крупные внутренние семена, после чего измельчите их маленькими кубиками, чтобы они визуально имитировали кусочки киви или воспользуйтесь мясорубкой с крупной насадкой.

Подготовленную массу выложите в емкость, засыпьте сахаром, добавьте лимонную кислоту и оставьте на несколько часов, чтобы кабачки выделили достаточное количество сока.

Поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите смесь до кипения и проварите в течение 20-25 минут, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими и полупрозрачными.

Не снимая кастрюлю с плиты, всыпьте три пачки сухого желе и быстро вымешайте массу, чтобы порошок полностью растворился без образования комочков.

После этого проварите варенье еще 2-3 минуты на минимальном огне, избегая бурного кипения, чтобы не потерять желирующие свойства.

Готовый горячий десерт сразу разложите по сухим стерилизованным баночкам и герметично закатайте крышками.

В процессе охлаждения лакомство приобретет густую желеобразную консистенцию и красивый изумрудный оттенок, а хранить их лучше всего в прохладном месте вроде погреба или холодильника.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
93
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