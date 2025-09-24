ТСН в социальных сетях

Хрустящие консервированные огурцы без уксуса: сохраняют свежесть даже после Нового года — пошаговый рецепт

Чаще всего в консервацию добавляют уксус, чтобы овощи хранились как можно дольше. Но именно из-за этого ингредиента огурцы быстро теряют свой вкус и становятся менее хрустящими.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Консервированные огурцы без уксуса: рецепт

Консервированные огурцы без уксуса: рецепт / © Pixabay

Есть проверенный рецепт, которым поделились на сайте “Добрі новини”, как закрыть огурчики на зиму без капли уксуса. В нем консервантом выступает лимонная кислота, а потому овощи остаются максимально хрустящими даже после Нового года.

Ингредиенты

огурцы
2 кг
чеснок
2-3 зубчика
укроп с семенами
1 веточка
черный перец горошком
3-4шт.
лавровый лист
1 шт.
лимонная кислота
1 ч. ложка
сахар
2 ст. ложки
соль
1,5 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Огурцы тщательно промывают и замачивают в холодной воде на 3-4 часа — это позволяет сохранить их хрусткость.

  2. На дно стерилизованной банки выкладывают специи: чеснок, укроп, перец и лавровый лист, затем плотно укладывают огурцы.

  3. Банку заливают крутым кипятком на 10 минут, затем воду сливают в кастрюлю, добавляют соль и сахар и доводят до кипения.

  4. Перед окончательной заливкой в банку высыпают лимонную кислоту, после чего огурцы заливают горячим маринадом. Банку закатывают, переворачивают вверх дном и накрывают теплым одеялом до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

