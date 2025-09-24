- Дата публикации
-
- Категория
- Консервация и варенье
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
Хрустящие консервированные огурцы без уксуса: сохраняют свежесть даже после Нового года — пошаговый рецепт
Чаще всего в консервацию добавляют уксус, чтобы овощи хранились как можно дольше. Но именно из-за этого ингредиента огурцы быстро теряют свой вкус и становятся менее хрустящими.
Есть проверенный рецепт, которым поделились на сайте “Добрі новини”, как закрыть огурчики на зиму без капли уксуса. В нем консервантом выступает лимонная кислота, а потому овощи остаются максимально хрустящими даже после Нового года.
Ингредиенты
- огурцы
- 2 кг
- чеснок
- 2-3 зубчика
- укроп с семенами
- 1 веточка
- черный перец горошком
- 3-4шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
- лимонная кислота
- 1 ч. ложка
- сахар
- 2 ст. ложки
- соль
- 1,5 ст. ложки
Процесс приготовления:
Огурцы тщательно промывают и замачивают в холодной воде на 3-4 часа — это позволяет сохранить их хрусткость.
На дно стерилизованной банки выкладывают специи: чеснок, укроп, перец и лавровый лист, затем плотно укладывают огурцы.
Банку заливают крутым кипятком на 10 минут, затем воду сливают в кастрюлю, добавляют соль и сахар и доводят до кипения.
Перед окончательной заливкой в банку высыпают лимонную кислоту, после чего огурцы заливают горячим маринадом. Банку закатывают, переворачивают вверх дном и накрывают теплым одеялом до полного охлаждения.
Приятного аппетита!