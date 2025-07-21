Кабачки на зиму с соусом: рецепт, как в ресторане

Кабачки на зиму

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Этот рецепт позволяет приготовить вкуснейшие, сочные и ароматные кабачки с пикантным привкусом соуса сацебели. Это идеальная заготовка, которая удивит изысканным вкусом, несмотря на простоту приготовления.

Ингредиенты (на 4 пол-литровых банки)

кабачки — 2 кг (лучше молодые, с нежной кожурой)

сахар — 100 г

соль — 20 г

черный молотый перец — 1 ч. л.

подсолнечное масло — 100 мл

соус сацебели — 1 банка (примерно 485 г)

чеснок — 0,5 головки (среднего размера)

уксус 9% — 50 мл

Приготовление

Для начала возьмите молодые кабачки — их кожура еще нежная, поэтому счищать ее не нужно. Разрежьте каждый кабачок вдоль пополам, а затем нарежьте их кусочками. Важно, чтобы эти кусочки не были слишком тонкими, они должны сохранить свою форму после термической обработки. Нарезанные кабачки переложите в большую кастрюлю.

К кабачкам в кастрюле добавьте сахар, соль, черный молотый перец, влейте растительное масло и добавьте соус сацебели. С помощью деревянной ложки или лопатки тщательно все перемешайте, чтобы каждый кусочек кабачка хорошо пропитался ароматами специй и соуса.

Кастрюлю с кабачками поставьте на плиту. Доведите смесь до кипения, периодически помешивая, чтобы содержимое не прилипало ко дну. Как только кабачки хорошо закипят, убавьте огонь до минимума и варите в течение 20 минут, продолжая время от времени помешивать. За это время кабачки должны хорошо пропитаться всеми вкусами.

Через 20 минут добавьте к кабачкам предварительно натертый на мелкой терке чеснок. Снова все хорошо перемешайте и варите еще 10 минут. Затем влейте 9% уксус, снова перемешайте и варите смесь последние 5 минут.

Пока кабачки довариваются, подготовьте баночки и крышечки — их нужно заранее простерилизовать любым удобным для вас способом (на пару, в духовке или другим). Готовые горячие кабачки аккуратно разложите по стерилизованным банкам, накройте их крышками и плотно закрутите.

Переверните закрученные банки вверх дном, укутайте их в теплое одеяло или полотенце и оставьте в таком положении до полного охлаждения.

Эти кабачки получаются удивительно вкусными: они сочные, наполненные пряными ароматами, обладают легкой остротой и приятным пикантным привкусом.