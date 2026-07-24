Как хранить свежие сливы в банках без сахара и консервантов

Сливы на зиму. Фото: youtube.com/@kuhinja

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Хранение урожая зимой обычно ассоциируется с большим количеством сахара, уксуса или сложными рецептами. Однако существует проверенный временем способ заготовки свежих слив, позволяющий сохранить фрукты годами без добавления сахара или химических консервантов. Благодаря природной кислотности сливы прекрасно подвергаются такой консервации и не портятся.

Важно выбрать и подготовить фрукты

Для этого метода консервирования следует выбирать только твердые, плотные и не перезрелые плоды. Мягкие или перезрелые сливы во время термической обработки потеряют форму и превратятся в пюре. Перед началом работы сливы необходимо тщательно вымыть и полностью очистить от плодоножек.

Главный секрет успешной заготовки состоит в том, чтобы проколоть каждую сливу зубочисткой на нескольких местах. Это простое действо позволит кожуре не лопнуть во время нагревания и сохранит аккуратный вид фруктов в банке.

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Как наполнить банки

Для консервации подготовьте чистые и хорошо вымытые стеклянные банки. Ими нужно наполнить подготовленные сливы, но не заполняйте тару до самого верха, оставляя немного свободного пространства.

После этого в банки заливается обычная холодная или питьевая вода так, чтобы полностью покрыла все плоды. Перед тем как закрывать тару, обязательно протрите поверхность горлышка банки досуха, чтобы крышка легла герметично. Закройте банки чистыми металлическими крышками.

Правила пастеризации и стерилизации

Чтобы заготовка стояла годами и не сдулась, нужна термическая обработка. На дно глубокой кастрюли положите плотную тканевую салфетку или полотенце, а уж на него поставьте наполненные банки.

В кастрюлю налейте воду так, чтобы ее уровень доходил до уровня крышек банок. Посуду ставьте на плиту. С момента, когда вода в кастрюле начнет активно кипеть, начинайте отсчет времени — пастеризация должна длиться ровно 20 минут.

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Охлаждение и правила хранения

По истечении двадцати минут пастеризации аккуратно снимите кастрюлю с огня. Банки лучше оставить охлаждаться непосредственно в воде, в которой они стерилизованы, давая им остыть постепенно.

Когда банки полностью охладятся, проверьте качество консервации: средний индикатор или центральная часть крышки обязательно должна быть втянута внутрь. Готовые консервированные сливы убирайте на хранение в темное и прохладное место, лучше всего для этого подходит подвал или прохладный амбар.

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