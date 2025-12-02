- Дата публикации
Как квасить капусту: самый простой, проверенный рецепт, перешедший в наследство
Квашеная капуста по самому простому рецепту: хрустящая и без мороки
Многие хозяйки привыкли добавлять в капусту сахар, уксус, клюкву или множество приправ, иногда колдуя над процессом до луны. Автор этого рецепта утверждает, что рецепт квашеной капусты, передавшийся ей от отца — это самый простой способ приготовления, дающий стопроцентно вкусный результат.
Как выбрать капусту для квашения
Чтобы квашеная капуста получилась действительно хрустящей и сочной, нужно тщательно отобрать основной продукт. Настоящая квашеная капуста может получиться только из початков поздних сортов, которые созревают осенью — в конце сентября или начале октября. Основное требование — свежая капуста должна быть максимально сочной.
Необходимые ингредиенты на трехлитровую банку
Понадобятся только
Капуста — 2 средние головки.
Морковь — 2 средние по размеру
Соль — 80 миллилитров
Автор рецепта обращает внимание, что объем соли нужно брать именно в миллилитрах, а не в граммах, ведь именно такой объем вмещает рюмку, которой отец автора пользовался годами.
При таком количестве соль обеспечивает в меру соленый и скорее сладкий, чем кислый вкус.
Соль нужно брать только обычную каменную и ни в коем случае не йодированную, поскольку она может повредить процессу брожения.
Кроме продуктов, необходимо подготовить трехлитровую банку, пестик, а также шампур или толстую спицу.
Как готовить квашеную капусту?
Капусту и морковь следует мелко нашинковать — это можно сделать на специальной шинковке или обычным ножом.
После этого капусту необходимо посолить и хорошо перемешать, безжалостно перетирая ее руками. Если капуста выбрана сочная, то сок должен появиться сразу.
Затем следует дать смеси постоять час-два.
Следующий шаг — тщательно утрамбовать капусту толкушкой в банке, оставляя пару сантиметров сверху свободными.
Банку нужно поставить в глубокую миску, так как скоро начнет выделяться сок.
Через несколько часов капуста начнет интенсивно пускать сок.
Для успешного молочнокислого брожения, обеспечивающего полезные свойства блюда, необходимо обеспечить доступ воздуха к самому низу банки. Для этого нужно прокалывать капусту в нескольких местах до самого дна длинной толстой спицей или шампуром. Этот важный процесс прокалывания следует повторять трижды в день в течение ближайших трех суток, чтобы получались газы.
Как хранить квашеную капусту
В зависимости от температуры в помещении, хрустящая квашеная капуста созревает от 3 до 5 дней — при комнатной температуре — три, при прохладной — пять.
О готовности капусты будет сигнализировать отсутствие пузырьков при очередном проколе.
Хранить готовую квашеную капусту нужно в холодильнике.
Со временем она немного теряет свою хрусткость, превращаясь в кислую, идеально подходящую для приготовления капустника или кислого борща.