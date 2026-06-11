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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
252
Время на прочтение
2 мин

Как заготовить клубнику на зиму без варки, стерилизации, замораживания: лайфхак для долгого хранения

«Живое» клубничное варенье на зиму без варки

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Комментарии
Клубника на зиму

Клубника на зиму

Сохранить вкус, аромат и полезные свойства свежей клубники без длительной выварки и стерилизации — мечта многих хозяев. Предлагаем простой рецепт приготовления «живого» варенья, не требующего термической обработки, закручивания металлическими крышками или замораживания в неудобных пакетах. Весь процесс отнимает минимум усилий, а результат превосходит ожидания.

Для приготовления шести пол-литровых баночек понадобится всего два базовых ингредиента в равных пропорциях.

Необходимые ингредиенты:

  • Свежая клубника — 2 килограмма

  • Сахар — 2 килограмма

Приготовление пошагово:

  • Свежесобранную или купленную клубнику необходимо тщательно перебрать, промыть, удалить зеленые хвостики и обсушить. Подготовленные ягоды пересыпают в глубокую емкость. С помощью обычного погружного блендера клубнику измельчают до состояния однородного, густого жидкого пюре.

  • До полученной ягодной массы начинают порционно всыпать сахар. Важно добавлять его не весь сразу, а постепенно, в несколько этапов. После каждой порции сахара массу продолжают тщательно сбивать блендером. Это необходимо для того, чтобы сладкие кристаллы полностью растворились в клубничном соке, а именно пюре приобрело правильную стабильную консистенцию.

  • Когда весь сахар добавлен и вмешатель, миску с клубничной массой оставляют при комнатной температуре примерно на 2-3 часа. Периодически смесь нужно помешивать обычной ложкой или лопаткой, чтобы убедиться, что на дне не осталось крупинок сахара. За это время пюре немного загустеет.

  • Для хранения варенья используют чистые, абсолютно сухие стеклянные банки. Готовое «живое» пюре разливают по баночкам, не доходя до самого верха примерно на полтора-два сантиметра.

  • Чтобы варенье без проблем сохранялось и не портилось, применяют проверенную хитрость — создание «сахарной пробки». Сверху на клубничное пюре в каждую банку насыпают толстый пласт обычного сухого сахара (примерно в один палец толщиной), полностью закрывая поверхность ягоды. Этот пласт выполнит роль природного консерванта и защитит заготовку от контакта с воздухом.

После создания сахарного защитного слоя банки закрывают обычными чистыми капроновыми или винтовыми крышками. Хранить такое «живое» варенье необходимо в холодном месте — в холодильнике или в хорошо вентилируемом прохладном погребе.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
252
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