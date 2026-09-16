Как законсервировать сливы с грецкими орехами: необычный рецепт на зиму

Как законсервировать сливы. Фото: www.youtube.com/@kuhinjatanja

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Сезон слив — хорошее время не только полакомиться свежими плодами, но и сделать запасы на холодные месяцы. И если традиционные варенья и компоты уже надоели, можно попробовать более интересно.

Этот способ заготовки не требует сложного приготовления или большого количества ингредиентов. А главной изюминкой рецепта становится начинка, необычно сочетающаяся со вкусом слив.

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Для заготовки понадобятся сливы; половинки ядер грецких орехов; лимонный сок; сахар; стерилизованные банки и крышки.

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Как законсервировать сливы с грецкими орехами

Сначала сливы нужно тщательно помыть. После этого из каждого плода аккуратно удаляют косточку.

При этом разрезать сливу полностью пополам не нужно. Плод должен остаться целым, только с отверстием, через которое достали косточку.

Подготовленные таким образом сливы выкладывают в форму или противень. На место удаленной косточки в каждую сливу укладывают половинку ядра грецкого ореха. После этого к каждой сливе добавляют чуть-чуть лимонного сока, а сверху плоды посыпают сахаром.

Сливы с орехами. Фото: www.youtube.com/@kuhinjatanja

Духовку следует предварительно разогреть до 180 °C. Подготовленные сливы ставят в духовку и запекают в течение 40 минут. При приготовлении плоды выделяют сок, который затем также используется для заготовки.

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Для следующего этапа требуются заранее стерилизованные банки. Как только сливы достанут из духовки, их еще горячими переводят в банки. Делать это нужно осторожно, поскольку и плоды и форма будут очень горячими.

После этого в банки наливают сок, образовавшийся в форме при запекании. Жидкость должна покрыть сливы. Верх банки протирают, после чего закрывают ее стерилизованной крышкой. Готовые банки переворачивают вверх дном для образования вакуума и оставляют охлаждаться.

Готовые банки автор нужно держать в темном и прохладном месте для использования.

В результате получаются целые запеченные сливы с грецким орехом внутри и сладким сливовым сиропом.

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