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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
68k
Время на прочтение
2 мин

Как закрыть огурцы холодным способом без стерилизации и уксуса

Рецепт соленых огурцов холодным способом

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Огурцы на зиму холодным способом

Огурцы на зиму холодным способом

Рассказываем, как закрыть на зиму соленые огурцы без стерилизации, холодной водой. В огурцах, заготовленных на зиму холодным способом, хранятся витамины, полезные вещества, они получаются крепкими и вкусными.

Ингредиенты для засолки огурцов

  • Огурцы

  • Различные специи — чеснок, укроп, перец горошком.

  • Листья смородины, вишни, хрена.

  • Острый красный перчик — кусочек маленький для любящих.

  • Соль в расчете — 2 столовые ложки на литр воды.

Засолка огурцов холодным способом на зиму

  • Чтобы правильно рассчитать количество воды, нужной на банку, заложите огурцы плотно в банку и залейте водой. На трехлитровую банку потребуется примерно полтора литра воды.

  • Тщательно промойте огурцы под холодной водой. Замочите огурчики на 3-4 часа для возобновления тургора. После замачивания острым ножом обрежьте концы и снова промойте в холодной воде.

  • Помойте листья хрена, вишни, смородины, укропа. Очистите зубки чеснока от шелухи. Острый перец промойте и нарежьте кольцами.

  • Простерилизуйте банки и капроновую крышку удобным для вас способом — помойте теплой водой с содой, облейте кипятком, просушите в горячей духовке.

  • Положите в банку специи, зелень, огурцы слоями.

  • Насыпьте соль и залейте холодной некипяченой водой. Сверху уложите зелень.

  • Прикройте банку крышкой и оставьте на 3 дня бродить. Рассол во время брожения будет выливаться, поэтому под банку лучше подставить какую-нибудь тарелку.

  • Через 3 дня слейте рассол, прокипятите его 1-2 минуты. Залейте горячим рассолом огурцы вверх банки, закройте плотными капроновыми крышками. Если рассола не хватает, добавьте воды в кипящую воду, чтобы прокипели вместе со старым рассолом.

  • Когда банки остынут, еще раз слейте рассол, вскипятите его и залейте огурцы. После чего закатайте банки с огурцами.

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