Рассказываем, как закрыть на зиму соленые огурцы без стерилизации, холодной водой. В огурцах, заготовленных на зиму холодным способом, хранятся витамины, полезные вещества, они получаются крепкими и вкусными.

Чтобы правильно рассчитать количество воды, нужной на банку, заложите огурцы плотно в банку и залейте водой. На трехлитровую банку потребуется примерно полтора литра воды.

Тщательно промойте огурцы под холодной водой. Замочите огурчики на 3-4 часа для возобновления тургора. После замачивания острым ножом обрежьте концы и снова промойте в холодной воде.

Помойте листья хрена, вишни, смородины, укропа. Очистите зубки чеснока от шелухи. Острый перец промойте и нарежьте кольцами.

Простерилизуйте банки и капроновую крышку удобным для вас способом — помойте теплой водой с содой, облейте кипятком, просушите в горячей духовке.

Положите в банку специи, зелень, огурцы слоями.

Насыпьте соль и залейте холодной некипяченой водой. Сверху уложите зелень.

Прикройте банку крышкой и оставьте на 3 дня бродить. Рассол во время брожения будет выливаться, поэтому под банку лучше подставить какую-нибудь тарелку.

Через 3 дня слейте рассол, прокипятите его 1-2 минуты. Залейте горячим рассолом огурцы вверх банки, закройте плотными капроновыми крышками. Если рассола не хватает, добавьте воды в кипящую воду, чтобы прокипели вместе со старым рассолом.