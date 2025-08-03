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Как закрыть огурцы холодным способом без стерилизации и уксуса
Рецепт соленых огурцов холодным способом
Рассказываем, как закрыть на зиму соленые огурцы без стерилизации, холодной водой. В огурцах, заготовленных на зиму холодным способом, хранятся витамины, полезные вещества, они получаются крепкими и вкусными.
Ингредиенты для засолки огурцов
Огурцы
Различные специи — чеснок, укроп, перец горошком.
Листья смородины, вишни, хрена.
Острый красный перчик — кусочек маленький для любящих.
Соль в расчете — 2 столовые ложки на литр воды.
Засолка огурцов холодным способом на зиму
Чтобы правильно рассчитать количество воды, нужной на банку, заложите огурцы плотно в банку и залейте водой. На трехлитровую банку потребуется примерно полтора литра воды.
Тщательно промойте огурцы под холодной водой. Замочите огурчики на 3-4 часа для возобновления тургора. После замачивания острым ножом обрежьте концы и снова промойте в холодной воде.
Помойте листья хрена, вишни, смородины, укропа. Очистите зубки чеснока от шелухи. Острый перец промойте и нарежьте кольцами.
Простерилизуйте банки и капроновую крышку удобным для вас способом — помойте теплой водой с содой, облейте кипятком, просушите в горячей духовке.
Положите в банку специи, зелень, огурцы слоями.
Насыпьте соль и залейте холодной некипяченой водой. Сверху уложите зелень.
Прикройте банку крышкой и оставьте на 3 дня бродить. Рассол во время брожения будет выливаться, поэтому под банку лучше подставить какую-нибудь тарелку.
Через 3 дня слейте рассол, прокипятите его 1-2 минуты. Залейте горячим рассолом огурцы вверх банки, закройте плотными капроновыми крышками. Если рассола не хватает, добавьте воды в кипящую воду, чтобы прокипели вместе со старым рассолом.
Когда банки остынут, еще раз слейте рассол, вскипятите его и залейте огурцы. После чего закатайте банки с огурцами.