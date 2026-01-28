- Дата публикации
Как заквасить капусту по-новому: рецепт от шеф-повара
Заквасите капусту по-новому — и не пожалеете
Квашеная капуста — это не просто традиционное украинское блюдо, а настоящий источник витаминов в зимний период. Известный ресторатор Евгений Клопотенко предложил обновить классический рецепт, добавив к нему особый ингредиент, коренным образом меняющий вкусовой профиль блюда. А именно он предлагает добавить мед. Использование меда в маринаде придает капусте деликатную сладость и создает удивительное послевкусие, превращая привычную закуску в гастрономическое открытие.
В чем секрет медового метода
Традиционно капуста квасится в собственном соке, но заливка медовым маринадом ускоряет процесс и делает текстуру овощей более хрустящей. Мед не только выступает естественным консервантом, но и помогает сбалансировать кислотность, возникающую во время брожения. В результате вы получаете продукт с мягким, многогранным вкусом, который идеально подходит как для гарниров, так и для приготовления салатов.
Необходимые ингредиенты
Для приготовления одной порции по рецепту ресторатора вам понадобятся:
капуста белокочанная — 2 кг;
морковь — 1 средняя штука;
вода — 1 л;
соль — 1 ст. л.;
мед (лучше брать жидкий) — 1,5 ст. л.
Технология приготовления
Капусту нужно нашинковать тонкими полосками, а морковь натереть на большой терке. Овощную смесь хорошо перемешать и плотно вложить в стеклянную банку, слегка утрамбовывая каждый слой, чтобы осталось место для маринада.
литре чистой воды растворите соль и мед. Получившуюся смесь нужно довести до кипения, а затем обязательно дать ей полностью остыть. Это важно, ведь горячая вода уничтожит полезные бактерии, необходимые для правильного квашения и сделает капусту мягкой.
Охлажденным маринадом залейте овощи в банке. Емкость накройте чистой марлей, чтобы обеспечить доступ кислорода, но защитить продукт от пыли. Оставьте банку в теплом месте на трое суток. В течение этого времени рекомендуется периодически прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы получали пузырьки газа.
За три дня вы получите хрустящую, ароматную и необыкновенно вкусную капусту.