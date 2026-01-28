Как заквасить капусту по-новому: рецепт от шеф-повара

Как заквасить капусту

Квашеная капуста — это не просто традиционное украинское блюдо, а настоящий источник витаминов в зимний период. Известный ресторатор Евгений Клопотенко предложил обновить классический рецепт, добавив к нему особый ингредиент, коренным образом меняющий вкусовой профиль блюда. А именно он предлагает добавить мед. Использование меда в маринаде придает капусте деликатную сладость и создает удивительное послевкусие, превращая привычную закуску в гастрономическое открытие.

В чем секрет медового метода

Традиционно капуста квасится в собственном соке, но заливка медовым маринадом ускоряет процесс и делает текстуру овощей более хрустящей. Мед не только выступает естественным консервантом, но и помогает сбалансировать кислотность, возникающую во время брожения. В результате вы получаете продукт с мягким, многогранным вкусом, который идеально подходит как для гарниров, так и для приготовления салатов.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления одной порции по рецепту ресторатора вам понадобятся:

капуста белокочанная — 2 кг;

морковь — 1 средняя штука;

вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.;

мед (лучше брать жидкий) — 1,5 ст. л.

Технология приготовления

Капусту нужно нашинковать тонкими полосками, а морковь натереть на большой терке. Овощную смесь хорошо перемешать и плотно вложить в стеклянную банку, слегка утрамбовывая каждый слой, чтобы осталось место для маринада.

литре чистой воды растворите соль и мед. Получившуюся смесь нужно довести до кипения, а затем обязательно дать ей полностью остыть. Это важно, ведь горячая вода уничтожит полезные бактерии, необходимые для правильного квашения и сделает капусту мягкой.

Охлажденным маринадом залейте овощи в банке. Емкость накройте чистой марлей, чтобы обеспечить доступ кислорода, но защитить продукт от пыли. Оставьте банку в теплом месте на трое суток. В течение этого времени рекомендуется периодически прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы получали пузырьки газа.

За три дня вы получите хрустящую, ароматную и необыкновенно вкусную капусту.