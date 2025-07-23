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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
4982
Время на прочтение
1 мин

Как замариновать огурцы, чтобы они хрустели: рецепт вкусной консервации на зиму

Если вы хотите замариновать чрезвычайно хрустящие огурчики на зиму, попробуйте этот рецепт.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
17 ккал
Как замариновать огурцы на зиму

Как замариновать огурцы на зиму / © Unsplash

О нем рассказала автор украинского кулинарного YouTube-канала "Кулинарные рецепты от Надежды". Она утверждает, что огурчики получаются чрезвычайно хрустящими и остаются такими даже после длительного хранения. Список продуктов подходит на четыре литровых банка.

Ингредиенты

огурцы
2 кг
листья хрена
по вкусу
укроп
пучок
зубчики чеснока
4 шт.
репчатый лук
1 шт.
горошины черного перца
20 шт.
горошины душистого перца
8 шт.
горчица
4 ч. ложки
лавровый лист
4 шт.
вода
1 л
соль
1,5 ст. ложки
сахар
3 ст. ложки
уксус 9%
3 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Огурцы хорошо промойте, обрежьте хвостики, оставьте на несколько минут в воде.

  2. Лук нарежьте полукольцами.

  3. На дно каждой банки (чистой и стерильной) выложите нарезанные листья хрена, листья и зонтики укропа, по 2 горошины душистого перца, по 5 горошин черного перца, 1 лавровый лист, 1 ч. ложку горчицы, 1 зубчик чеснока (предварительно разрежьте), 1 ст. ложку нарезанного лука.

  4. Аккуратно утрамбуйте огурцы.

  5. Залейте овощи горячей водой, накройте крышками.

  6. Оставьте на 15 минут, а затем слейте воду и повторите процедуру (именно благодаря повторению огурцы получаются хрустящими и долго сохраняющимися).

  7. Теперь нужно приготовить маринад. Возьмите воду, которую вы слили из банок, добавьте уксус, сахар и соль. Вскипятите и залейте в банки.

  8. Накройте крышками, закройте ключом, переверните банки, укутайте теплым материалом и оставьте, чтобы они остыли.

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Дата публикации
Количество просмотров
4982
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