- Дата публикации
-
- Категория
- Консервация и варенье
- Количество просмотров
- 4982
- Время на прочтение
- 1 мин
Как замариновать огурцы, чтобы они хрустели: рецепт вкусной консервации на зиму
Если вы хотите замариновать чрезвычайно хрустящие огурчики на зиму, попробуйте этот рецепт.
О нем рассказала автор украинского кулинарного YouTube-канала "Кулинарные рецепты от Надежды". Она утверждает, что огурчики получаются чрезвычайно хрустящими и остаются такими даже после длительного хранения. Список продуктов подходит на четыре литровых банка.
Ингредиенты
- огурцы
- 2 кг
- листья хрена
- по вкусу
- укроп
- пучок
- зубчики чеснока
- 4 шт.
- репчатый лук
- 1 шт.
- горошины черного перца
- 20 шт.
- горошины душистого перца
- 8 шт.
- горчица
- 4 ч. ложки
- лавровый лист
- 4 шт.
- вода
- 1 л
- соль
- 1,5 ст. ложки
- сахар
- 3 ст. ложки
- уксус 9%
- 3 ст. ложки
Процесс приготовления:
Огурцы хорошо промойте, обрежьте хвостики, оставьте на несколько минут в воде.
Лук нарежьте полукольцами.
На дно каждой банки (чистой и стерильной) выложите нарезанные листья хрена, листья и зонтики укропа, по 2 горошины душистого перца, по 5 горошин черного перца, 1 лавровый лист, 1 ч. ложку горчицы, 1 зубчик чеснока (предварительно разрежьте), 1 ст. ложку нарезанного лука.
Аккуратно утрамбуйте огурцы.
Залейте овощи горячей водой, накройте крышками.
Оставьте на 15 минут, а затем слейте воду и повторите процедуру (именно благодаря повторению огурцы получаются хрустящими и долго сохраняющимися).
Теперь нужно приготовить маринад. Возьмите воду, которую вы слили из банок, добавьте уксус, сахар и соль. Вскипятите и залейте в банки.
Накройте крышками, закройте ключом, переверните банки, укутайте теплым материалом и оставьте, чтобы они остыли.