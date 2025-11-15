Капуста по-грузински: рецепт хрустящего блюда

Капуста по-грузински

Представьте себе блюдо, сочетающее в себе все краски осени: насыщенный бордовый оттенок свеклы, ярко-солнечный цвет моркови и упругое белье двух видов капусты. Это не просто маринованные овощи, а настоящий ароматный грузинский салат, который понравится всем.

Капуста по-грузински идеально дополнит мясные блюда, например, шашлык, и отлично подойдет к крепким напиткам. Самое главное — его легко приготовить, и он может радовать вас своим хрустом всю зиму.

Этот рецепт базируется на природном процессе квашения (ферментации), который не только консервирует овощи, но и обогащает их пробиотиками и уникальным терпким ароматом.

Этап первый — создание маринада (рассола)

Основа вкуса этого грузинского деликатеса — правильно приготовленный рассол. Он не только консервирует овощи, но раскрывает их характер и придает блюда рубиновый цвет.

Ингредиенты для рассола на 1,2 кг капусты:

чистая вода — 3 литра.

Соль (каменная) –: 100 граммов.

Сахар — 30 граммов.

Специи — чайная ложка душистого перца горошком и 3-4 лавровых листа.

Как приготовить рассол

Наполните кастрюлю водой и добавьте соль, сахар и специи.

Дождитесь кипения, затем убавьте огонь и варите маринад около 10 минут, чтобы он напитался ароматом лаврового листа и перца.

Снимите рассол с плиты и дайте ему остыть. идеальная температура для заливки овощей — 70-80 градусов Цельсия (когда жидкость уже не обжигает, но пар еще идет). Использование теплого, а не холодного рассола ускоряет начало ферментации.

Этап второй — подготовка овощей

Важна не только точность измерений, но и эстетика нарезки, чтобы в готовом виде салат выглядел аппетитно.

Белокочанную капусту (1,2 кг) нарежьте большими кусками или квадратами. Важно не вырезать плотную сердцевину, поскольку именно она обеспечит характерный хруст.

Цветную капусту (1 кг) разберите на мелкие, изящные соцветия.

Свеклу (500 г) и морковь (250 г) нарежьте ломтиками толщиной около одного сантиметра.

Зелень (200 г) — подготовьте пучок сельдерея и укропа.

Головку чеснока разберите на зубчики и разрежьте каждый дольку пополам.

Острый перец, 2 стручка следует оставить целыми (без хвостиков), чтобы контролировать остроту.

Этап третий: послойный сборник

Для такого количества ингредиентов подойдет чистая 5-литровая банка. Укладывать ингредиенты необходимо послойно, создавая привлекательные цветные пласты:

На дно банки уложите часть зелени, чеснока и острого перца.

Выложите слой моркови и свеклы.

Плотно, но без лишнего давления, положите оба вида капусты.

Повторяйте последовательность слоев, слегка утрамбовывая овощи руками. Не давите слишком сильно, поскольку маринад должен свободно циркулировать для качественного квашения.

Этап четвертый: ферментация

Аккуратно, через сито (чтобы предотвратить попадание специй в банк), залейте содержимое теплым рассолом до самого верха.

Закройте банку крышкой, но не закручивайте ее герметично (углекислый газ, образующийся во время брожения, должен получаться).

Поставьте банку в углу кухни на поднос или в миску (поскольку часть жидкости может вытекать во время активного брожения) и оставьте на 3 суток. За это время вы заметите, как рассол изменит цвет, станет рубиновым, а в комнате появится характерный, терпкий аппетитный запах, свидетельствующий об успешной ферментации.

Через трое суток перенесите банку в прохладное место — в погреб или холодильник.

Перед подачей выложите квашеные овощи в салатник, сбрызгайте душистым маслом и, по желанию, добавьте кольца лука. капуста, приготовленная по этому рецепту, сохранит свой вкус и хруст до самой весны.