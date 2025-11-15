ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Капуста по-грузински: рецепт хрустящего блюда

Рецепт квашеной капусты по-грузински

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Капуста по-грузински

Капуста по-грузински

Представьте себе блюдо, сочетающее в себе все краски осени: насыщенный бордовый оттенок свеклы, ярко-солнечный цвет моркови и упругое белье двух видов капусты. Это не просто маринованные овощи, а настоящий ароматный грузинский салат, который понравится всем.

Капуста по-грузински идеально дополнит мясные блюда, например, шашлык, и отлично подойдет к крепким напиткам. Самое главное — его легко приготовить, и он может радовать вас своим хрустом всю зиму.

Этот рецепт базируется на природном процессе квашения (ферментации), который не только консервирует овощи, но и обогащает их пробиотиками и уникальным терпким ароматом.

Этап первый — создание маринада (рассола)

Основа вкуса этого грузинского деликатеса — правильно приготовленный рассол. Он не только консервирует овощи, но раскрывает их характер и придает блюда рубиновый цвет.

Ингредиенты для рассола на 1,2 кг капусты:

  • чистая вода — 3 литра.

  • Соль (каменная) –: 100 граммов.

  • Сахар — 30 граммов.

  • Специи — чайная ложка душистого перца горошком и 3-4 лавровых листа.

Как приготовить рассол

  • Наполните кастрюлю водой и добавьте соль, сахар и специи.

  • Дождитесь кипения, затем убавьте огонь и варите маринад около 10 минут, чтобы он напитался ароматом лаврового листа и перца.

  • Снимите рассол с плиты и дайте ему остыть. идеальная температура для заливки овощей — 70-80 градусов Цельсия (когда жидкость уже не обжигает, но пар еще идет). Использование теплого, а не холодного рассола ускоряет начало ферментации.

Этап второй — подготовка овощей

Важна не только точность измерений, но и эстетика нарезки, чтобы в готовом виде салат выглядел аппетитно.

  • Белокочанную капусту (1,2 кг) нарежьте большими кусками или квадратами. Важно не вырезать плотную сердцевину, поскольку именно она обеспечит характерный хруст.

  • Цветную капусту (1 кг) разберите на мелкие, изящные соцветия.

  • Свеклу (500 г) и морковь (250 г) нарежьте ломтиками толщиной около одного сантиметра.

  • Зелень (200 г) — подготовьте пучок сельдерея и укропа.

  • Головку чеснока разберите на зубчики и разрежьте каждый дольку пополам.

  • Острый перец, 2 стручка следует оставить целыми (без хвостиков), чтобы контролировать остроту.

Этап третий: послойный сборник

Для такого количества ингредиентов подойдет чистая 5-литровая банка. Укладывать ингредиенты необходимо послойно, создавая привлекательные цветные пласты:

  • На дно банки уложите часть зелени, чеснока и острого перца.

  • Выложите слой моркови и свеклы.

  • Плотно, но без лишнего давления, положите оба вида капусты.

  • Повторяйте последовательность слоев, слегка утрамбовывая овощи руками. Не давите слишком сильно, поскольку маринад должен свободно циркулировать для качественного квашения.

Этап четвертый: ферментация

  • Аккуратно, через сито (чтобы предотвратить попадание специй в банк), залейте содержимое теплым рассолом до самого верха.

  • Закройте банку крышкой, но не закручивайте ее герметично (углекислый газ, образующийся во время брожения, должен получаться).

  • Поставьте банку в углу кухни на поднос или в миску (поскольку часть жидкости может вытекать во время активного брожения) и оставьте на 3 суток. За это время вы заметите, как рассол изменит цвет, станет рубиновым, а в комнате появится характерный, терпкий аппетитный запах, свидетельствующий об успешной ферментации.

  • Через трое суток перенесите банку в прохладное место — в погреб или холодильник.

Перед подачей выложите квашеные овощи в салатник, сбрызгайте душистым маслом и, по желанию, добавьте кольца лука. капуста, приготовленная по этому рецепту, сохранит свой вкус и хруст до самой весны.

