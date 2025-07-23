Консервированные помидоры с базиликом и чесноком без стерилизации: вкусный и легкий рецепт

Маринованные помидоры //фото: channel-vo.com

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Консервированные помидоры с базиликом и чесноком — это настоящее наслаждение для гурманов. Они не только невероятно вкусны, но и имеют удивительный кисло-сладкий маринад, наполненный травяными нотками.

Ингредиенты (на литровую банку)

Помидоры — 500-600 г (выбирайте плотные, небольшие или средние по размеру)

Чеснок — 2 зубчика

Душистый перец — 3 горошины

Базилик — 2-3 веточки (свежий, ароматный)

Ингредиенты для маринада в расчете на 1200 мл воды

Сахар — 150 г

Соль (каменная) — 2 ст. л.

Уксус 9% — 50 мл

Пошаговое приготовление

Заранее подготовьте литровую банку тщательно вымойте ее и простерилизуйте любым удобным способом (например, над паром, в духовке или микроволновке). Крышку также прокипятите. На дно подготовленной стерилизованной банки выложите три горошины душистого перца. Два зубчика чеснока разрежьте пополам и также уложите на дно. В каждом помидоре у плодоножки сделайте несколько проколов зубочисткой или вилкой — это поможет избежать растрескивания кожуры во время заливки горячей водой. Аккуратно заполните банку помидорами, чередуя их со свежими веточками базилика. Залейте помидоры в банке крутым кипятком до самого верха. Накройте банку стерилизованной крышкой и оставьте настояться на 10 минут, чтобы помидоры хорошо прогрелись.

Консервированные помидоры// фото: channel-vo.com

После прогревания осторожно слейте воду из помидоров в отдельную кастрюлю. Измерьте объем слитной воды — это поможет вам точно рассчитать необходимое количество ингредиентов для маринада. Добавьте в воду соль и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения ингредиентов, затем доведите смесь до кипения. Как только маринад закипит, влейте уксус, снова быстро перемешайте и сразу выключите огонь. Залейте помидоры в банке только что приготовленным, горячим маринадом доверху. Герметически закройте банку стерилизованной крышкой. Переверните закрытую банку вверх дном и хорошо укутайте ее одеялом или плотной тканью. Оставьте банки в таком положении до полного охлаждения. Это создаст эффект дополнительной стерилизации и позволит помидорам постепенно охладиться, что будет способствовать лучшему хранению.

Готовые помидоры с базиликом и чесноком станут отличным дополнением к зимнему столу.