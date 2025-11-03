ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Квашеная капуста по старинному рецепту — настоящий вкус детства с секретным ингредиентом от бабушки

Помните тот уникальный вкус квашеной капусты, который дарила вам бабушка в детстве? Сочная и хрустящая, это закусывание было на праздничном столе практически всегда.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
28 ккал
Квашеная капуста с секретным ингредиентом (рецепт)

Квашеная капуста с секретным ингредиентом (рецепт) / © unsplash.com

Сегодня квашеная капуста до сих пор популярна, но ее настоящий вкус давно потерялся. Мечтаете воспроизвести тот аромат и хруст, который делала ваша бабушка? Тогда знакомьтесь с проверенным рецептом с секретным ингредиентом.

Ингредиенты

капуста
1 кг
морковь
1-2 шт.
соль
15-25 г
семена укропа
1-2 ч. ложки

Процесс приготовления:

  1. Нашинкуйте капусту, натрите морковь и смешайте с солью. Добавьте семена укропа и тщательно перемешайте.

  2. Когда капуста пустит сок, переведите ее в банки и плотно утрамбуйте.

  3. Поставьте банки на поддон — лишний рассол будет стекать в него.

  4. Накройте банки крышками, но не закручивайте плотно, чтобы сок было куда выходить.

  5. Через 1–2 дня, когда выделение сока прекратится, перенесите банки в прохладное место.

  6. На пятый день капуста будет готова к употреблению — сочная, хрустящая и ароматная.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
101
