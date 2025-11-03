- Дата публикации
Квашеная капуста по старинному рецепту — настоящий вкус детства с секретным ингредиентом от бабушки
Помните тот уникальный вкус квашеной капусты, который дарила вам бабушка в детстве? Сочная и хрустящая, это закусывание было на праздничном столе практически всегда.
Сегодня квашеная капуста до сих пор популярна, но ее настоящий вкус давно потерялся. Мечтаете воспроизвести тот аромат и хруст, который делала ваша бабушка? Тогда знакомьтесь с проверенным рецептом с секретным ингредиентом.
Ингредиенты
- капуста
- 1 кг
- морковь
- 1-2 шт.
- соль
- 15-25 г
- семена укропа
- 1-2 ч. ложки
Процесс приготовления:
Нашинкуйте капусту, натрите морковь и смешайте с солью. Добавьте семена укропа и тщательно перемешайте.
Когда капуста пустит сок, переведите ее в банки и плотно утрамбуйте.
Поставьте банки на поддон — лишний рассол будет стекать в него.
Накройте банки крышками, но не закручивайте плотно, чтобы сок было куда выходить.
Через 1–2 дня, когда выделение сока прекратится, перенесите банки в прохладное место.
На пятый день капуста будет готова к употреблению — сочная, хрустящая и ароматная.
Приятного аппетита!