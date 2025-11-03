Квашеная капуста с секретным ингредиентом (рецепт) / © unsplash.com

Сегодня квашеная капуста до сих пор популярна, но ее настоящий вкус давно потерялся. Мечтаете воспроизвести тот аромат и хруст, который делала ваша бабушка? Тогда знакомьтесь с проверенным рецептом с секретным ингредиентом.

Ингредиенты капуста 1 кг морковь 1-2 шт. соль 15-25 г семена укропа 1-2 ч. ложки

Процесс приготовления:

Нашинкуйте капусту, натрите морковь и смешайте с солью. Добавьте семена укропа и тщательно перемешайте. Когда капуста пустит сок, переведите ее в банки и плотно утрамбуйте. Поставьте банки на поддон — лишний рассол будет стекать в него. Накройте банки крышками, но не закручивайте плотно, чтобы сок было куда выходить. Через 1–2 дня, когда выделение сока прекратится, перенесите банки в прохладное место. На пятый день капуста будет готова к употреблению — сочная, хрустящая и ароматная.

Приятного аппетита!