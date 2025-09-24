ТСН в социальных сетях

67
1 мин

Квашенные баклажаны на холодное время года: идеальная закуска к вашему столу

Ароматная пряная овощная закуска станет настоящим украшением ужина: она прекрасно дополнит основное блюдо или порадует вкусом прямо на хлебе.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
1 час. 25 мин.
30 ккал
Квашенные баклажаны на зиму: рецепт

Квашенные баклажаны на зиму: рецепт / © Pixabay

Пока идет сезон баклажанов, самое время позаботиться об их заготовках на зиму. Этот полезный овощ доставляет удовольствие вкусу независимо от времени года. Квашенные или маринованные баклажаны прекрасно дополнят гарнир, цельнозерновой хлеб, мясо или рыбу.

Ингредиенты

баклажан
1 ½ кг
морковь
300г
красный сладкий перец
150г
красный острый перец
1 шт.
чеснок
40г
зелень
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Начинаем с баклажанов: сделайте продольный надрез, оставляя концы целыми, и удалите плодоножку. Отправляем их бланшироваться в кастрюлю. Пока баклажаны готовятся, займемся маринадом: залейте все специи крутым кипятком и дайте настояться до полного охлаждения.

  2. Размельчите зелень и чеснок, натрите морковь, а сладкий перец нарежьте соломкой. Хорошо размешайте все ингредиенты. Тем временем достаньте баклажаны и прижмите под фитиль на 30–40 минут, чтобы избавиться от горечи и сохранить упругость. Сельдерей положите в соленую воду.

  3. Когда баклажаны остынут, наполните их приготовленной начинкой и обмотайте стеблями сельдерея. Залейте холодным маринадом через сито, используя широкую плоскую миску для квашения. Накройте марлей и оставьте на 5–7 дней.

Приятного аппетита!

67
