- Консервация и варенье
Квашенные баклажаны на холодное время года: идеальная закуска к вашему столу
Ароматная пряная овощная закуска станет настоящим украшением ужина: она прекрасно дополнит основное блюдо или порадует вкусом прямо на хлебе.
Пока идет сезон баклажанов, самое время позаботиться об их заготовках на зиму. Этот полезный овощ доставляет удовольствие вкусу независимо от времени года. Квашенные или маринованные баклажаны прекрасно дополнят гарнир, цельнозерновой хлеб, мясо или рыбу.
Ингредиенты
- баклажан
- 1 ½ кг
- морковь
- 300г
- красный сладкий перец
- 150г
- красный острый перец
- 1 шт.
- чеснок
- 40г
- зелень
- по вкусу
Процесс приготовления:
Начинаем с баклажанов: сделайте продольный надрез, оставляя концы целыми, и удалите плодоножку. Отправляем их бланшироваться в кастрюлю. Пока баклажаны готовятся, займемся маринадом: залейте все специи крутым кипятком и дайте настояться до полного охлаждения.
Размельчите зелень и чеснок, натрите морковь, а сладкий перец нарежьте соломкой. Хорошо размешайте все ингредиенты. Тем временем достаньте баклажаны и прижмите под фитиль на 30–40 минут, чтобы избавиться от горечи и сохранить упругость. Сельдерей положите в соленую воду.
Когда баклажаны остынут, наполните их приготовленной начинкой и обмотайте стеблями сельдерея. Залейте холодным маринадом через сито, используя широкую плоскую миску для квашения. Накройте марлей и оставьте на 5–7 дней.
Приятного аппетита!