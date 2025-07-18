Квашенные огурцы: рецепт на 1- и 3- литровую банку

Рецепт квашеных огурцов

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Рецепт квашеных огурцов на литровую банку

Традиции квашения огурцов на зиму передаются из поколения в поколение. Наши предки использовали для этого огромные бочки, ведра. Сегодня хозяйки чаще всего используют для этого литровые и трехлитровые банки. Квашение огурцов в банках — это удобно, позволяет избежать порчи или перекисывания продукта, ведь небольшую баночку легче съесть до того, как огурцы потеряют свои вкусовые качества.

Ингредиенты для квашеных огурцов на литровую банку

Огурцы — 600 г (выбирайте небольшие, крепкие огурчики, желательно свежесобранные)

Чеснок — 3 зубчика

Укроп — 1 веточка (желательно с зонтиком)

Хрен — половина листа и четверть корня

Соль каменная — 1 столовая ложка (без горки)

Листья вишни, смородины — по вкусу (несколько штук)

Красный перец чили — 1 шт. (для любителей острого)

Ингредиенты для квашеных огурцов на трехлитровую банку

Огурцы — 1,5-2 кг

Чеснок — 5 зубчиков

Хрен — листья или 3-4 см корня

Соль — 3 ст. ложки грубой каменной нейодированной

Острый стручковый перец — по желанию

Листья вишни, свид 4 до 7 мородины -: 4-5 листочков (при желании)

Листья смородины: 6-7 листочков (при желании)

Листья грецкого ореха: 3 листика (при желании)

Приготовление квашеных огурцов

Процесс приготовления достаточно прост и не займет много времени.

Тщательно вымойте огурцы. Чтобы они были хрустящими и хорошо просолились, залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа. Это позволит огурцам набраться влаги и стать плотнее.

На дно чистой литровой банки выложите все специи: очищенный чеснок, веточку укропа, хорошо вымойте листья хрена, смородины и вишни. Корень хрена нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Для желающих добавить пикантность — положите небольшой стручковый красный перец чили.

Обрежьте у огурцов кончики по бокам (носики). Аккуратно, но максимально плотно сложите огурцы в банке. Важно, чтобы они лежали компактно. Сверху засыпьте каменную соль. После этого налейте в банку холодную воду (отфильтрованную или родниковую) так, чтобы соль вместе с водой опустилась на дно и растворилась. Закройте банку обычной капроновой крышкой и несколько раз встряхните ее, чтобы соль равномерно распределилась.

После того как вы подготовили огурцы и залили их рассолом, оставьте банки в теплом месте. Для удобства и предотвращения беспорядка под каждую банку обязательно подставьте мисочку или глубокую тарелку, ведь во время активного брожения рассол может вытекать. Процесс квашения будет длиться от 2 до 4 суток, в зависимости от температуры окружающей среды — чем жарче на улице, тем быстрее происходит брожение.

Вы поймете, что огурцы готовы к дальнейшему консервированию, когда они изменят свой цвет, станут более темными, рассол станет мутным и появится характерный запах брожения. Когда эти признаки появились, переходите к следующим шагам. Слейте весь рассол из банок в кастрюлю, добавив немного чистой воды, чтобы компенсировать возможное испарение.

Доведите рассол до кипения, постоянно снимая пенную шапку, которая образуется на поверхности. Кипятите рассол в течение 2-3 минут, ведь это необходимо для того, чтобы остановить процесс брожения и стерилизовать его, обеспечивая длительное хранение огурцов.

Сразу залейте огурцы кипящим рассолом вверх, плотно закройте банки металлическими крышками (предварительно простерилизованными), переверните их вверх дном и оставьте в таком положении до полного охлаждения. Это создаст дополнительную герметизацию и проверит плотность укупорки.

Вы можете сразу же накрыть банку специальной капроновой крышкой для горячего консервирования. Для этого опустите такую крышку в кипяток на 10 секунд, а затем, осторожно вынув (используйте перчатку-прихватку, чтобы не обжечься), плотно наденьте на банку. При таком способе огурцы могут сохраняться целую зиму.

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Если вы сразу используете «горячие» крышки, выдерживайте банки при комнатной температуре только сутки. После этого их следует перенести в более холодное место — погреб, холодильник или подвал, где температура стабильная и низкая. Это поможет сохранить лучший вкус и текстуру огурцов.