Квашенные помидоры с горчицей: пропорции рассола на 1, 3 и 5 литров

Квашеные помидоры

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Квашеные помидоры с горчицей — ароматная домашняя закуска, которую готовят без уксуса и стерилизации. Благодаря естественному брожению помидоры приобретают характерный кисло-соленый вкус, а горчица придает им легкую пикантность.

Квасить помидоры можно в банках, эмалированной посуде или ведре из пищевого пластика. Для заготовки лучше выбирать плотные спелые плоды примерно одинакового размера, без трещин, вмятин и других повреждений.

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Что понадобится для квашения

Кроме помидоров, подготовьте чеснок, укроп с зонтиками и листья хрена. По желанию можно добавить листья вишни или смородины, петрушку, базилик, фенхель, несколько колец лука.

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Для более пряного вкуса подойдут черный и ароматный перец горошком, лавровый лист, гвоздика и горчичные зерна. Если любите острые закуски, добавьте несколько кружков острого перца.

Не обязательно использовать всю перечисленную зелень и специи одновременно. Основной набор можно ограничить укропом, хреном, чесноком и перцем, а остальное добавлять по своему вкусу.

Сколько соли, сахара и горчицы добавлять на 1, 3 и 5 литров рассола

Для 1 литра рассола нужно взять 1 л воды, 2 столовых ложки соли, 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку сухого горчичного порошка.

На 3 литра рассола понадобятся 3 л воды, 6 столовых ложек соли, 3 столовых ложки сахара и 3 столовых ложки сухой горчицы.

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Если нужно приготовить 5 л рассола, возьмите 5 л воды, 10 столовых ложек соли, 5 столовых ложек сахара и 5 столовых ложек сухой горчицы.

Как подготовить помидоры

Помидоры тщательно промойте и переберите. Мягкие, перезрелые или треснувшие плоды лучше не использовать — во время квашения они могут быстро потерять форму.

Зелень и листья промойте, чеснок очистите. На дно чистой емкости уложите часть укропа, листьев хрена, вишни или смородины. Добавьте чеснок, несколько горошин черного и душистого перца.

Затем выложите помидоры. Между ними можно распределить остальную часть зелени, чеснока и пряностей. Укладывать плоды нужно достаточно плотно, но без сильного нажатия, чтобы не повредить кожуру.

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Как приготовить рассол с горчицей

В холодной воде растворите соль и сахар в соответствии с требуемым количеством рассола. Затем всыпьте сухой горчичный порошок и перемешайте хорошо.

Кипятить рассол не нужно. Залейте помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху уложите листья хрена. Если плоды всплывают, их можно прижать чистым небольшим фитилем.

Сколько квасить помидоры

Емкость прикройте крышкой, но не закрывайте герметично. При ферментации образуется газ, который должен свободно выходить.

Сначала помидоры оставляют при комнатной температуре. Через несколько дней рассол может помутнеть, а в нем появятся пузырьки — это признаки активного брожения. Емкость лучше поставить на поддон или на большую тарелку, поскольку рассол в этот период может подтекать.

Приблизительно через 5–7 дней помидоры можно попробовать. Чем теплее в помещении, тем быстрее происходит ферментация, поэтому ориентироваться следует не только на количество дней, но и на вкус.

Когда помидоры приобрели желаемую кислинку, их переносят в холодильник, погреб или другое холодное место. Низкая температура замедляет дальнейшее брожение.

Что важно во время квашения

Помидоры должны постоянно оставаться под рассолом. Именно поэтому сверху их при необходимости прижимают фитилем. Если часть плодов будет выступать над жидкостью, поверхности могут развиваться нежелательные микроорганизмы.

Готовые помидоры получаются кисло-солеными, пряными и ароматными. Горчица придает легкую остроту, а чеснок, хрен и укроп создают тот самый насыщенный вкус, за который любят домашние квашеные помидоры.

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