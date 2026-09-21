Квашеные зеленые помидоры на зиму: простой рецепт с чесноком, хреном и горчицей

Зеленые помидоры на зиму

Реклама

В конце сезона на огороде часто остается немало зеленых помидоров, которые уже не успевают созреть на кустах. Один из способов использовать такой урожай — заквасить его с чесноком, хреном, укропом и острым перцем. Помидоры получаются пряными и ароматными и хорошо дополняют зимнее меню.

Для этого рецепта не нужно закатывать банки металлическими крышками. Помидоры заливают холодным рассолом и оставляют бродить, после чего хранят в холодном месте. По такому же принципу можно приготовить не только зеленые, но и бурые или красные помидоры.

Реклама

Что понадобится на трехлитровую банку

Для квашения требуется стеклянная банка или эмалированная емкость. На трехлитровую банку возьмите:

Реклама

зеленые, бурые или красные помидоры — сколько поместится в банку;

чеснок — 6 больших зубчиков;

укроп — 1 большой зонтик;

корень хрена — кусочек длиной примерно 7–9 см;

листья хрена — 2 шт. по желанию;

острый перец — по вкусу, в этом варианте используют 2 не слишком жгучие перчины;

листья вишни — 5-6 шт., если есть;

листья смородины — 5–6 шт., если есть.

Если квасите красные помидоры, к ним можно добавить несколько веточек петрушки. При желании также кладут базилик и сладкий перец.

Для более пряного вкуса к красным томатам можно положить несколько горошин душистого перца и одну гвоздику. Это уже необязательные добавки, поэтому их количество можно регулировать в соответствии с собственными предпочтениями.

Как приготовить рассол

На каждый 1 литр холодной воды нужно:

2 столовые ложки соли;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка горчичного порошка.

При этом горчичный порошок не обязательно смешивать с рассолом, им можно присыпать помидоры сверху после заливки.

Реклама

Если для трехлитровой банки одного литра рассола недостаточно, приготовьте дополнительную порцию, соблюдая ту же пропорцию соли и сахара.

Как квасить зеленые помидоры

Помидоры переберите. Для квашения лучше брать целые плоды без гнили и значительных повреждений. Промойте их вместе с зеленью и листьями.

На дно чистой банки положите часть укропа, чеснока, хрена, острого перца, листьев вишни и смородины. Затем заполните банку помидорами, перекладывая их остальными ароматными добавками.

Отдельно приготовьте холодный рассол из воды, соли и сахара. Залейте помидоры так, чтобы они были покрыты жидкостью. Сверху насыпьте горчичный порошок.

Реклама

Во время активного брожения герметично закрывать банку не нужно. Крышку можно просто положить сверху, не закручивая и не закатывая банку. Саму емкость лучше поставить в миску или на поддон, поскольку во время брожения часть рассола может вытекать.

Сколько квасить помидоры

По этому рецепту при комнатной температуре активное брожение занимает примерно 7–10 дней. Чем теплее в помещении, тем быстрее проходит процесс, поэтому ориентироваться нужно не только на количество дней.

Во время квашения рассол может помутнеть, появятся пузырьки — это признаки работы молочнокислых бактерий. Когда активное брожение заметно утихнет, то помидоры можно переносить в холодное место.

Если во время брожения часть жидкости вытекла, нужно восстановить ее уровень, чтобы помидоры оставались под рассолом.

Как хранить квашеные помидоры

После завершения активного брожения банку закрывают капроновой крышкой и переносят в холодильник или в холодный погреб.

И это принципиально важно — такой способ приготовления не предусматривает закатку банок металлическими крышками и дальнейшего хранения их в теплом сарае. Это ферментированный продукт, который после квашения нужно держать в холоде.

При хранении следите, чтобы помидоры оставались покрытыми рассолом. Если появился нетипичный неприятный запах, плесень или другие очевидные признаки порчи, продукт лучше не употреблять.

Зеленые или бурые — какие помидоры получаются вкуснее

Для этого рецепта можно использовать плоды разной степени спелости. Совершенно зеленые помидоры после квашения остаются более плотными и имеют характерный вкус. Если же дать плодам созреть и заквасить уже бурыми, результат будет другим — и по вкусу, и по текстуре.

Поэтому часть урожая можно заквасить зеленой, а часть оставить на дозревание. Так по одному базовому рецепту получатся две разные по вкусу закуски.

А чеснок, хрен, укроп, острый перец и листья вишни и смородины создадут тот самый пряный аромат, за который и любят домашние квашеные помидоры.

Новости партнеров