- Дата публикации
-
- Категория
- Консервация и варенье
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 2 мин
Малосольные помидоры в пакете быстрого приготовления
Быстрые малосольные помидоры в пакете: идеальная закуска за 5 минут
Если вам приблизились малосольные огурцы, предлагаем попробовать этот простой и очень быстрый рецепт малосольных помидоров. Всего 5 минут активной работы — и у вас будет отличная ароматная закуска, которая будет идеально смаковать до мяса, картофеля или просто как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты
Для этого рецепта вам понадобятся:
Помидоры — 1 кг (желательно небольшие)
Чеснок — 5 зубчиков
Свежий укроп — 1 пучок
Соль — 1 столовая ложка без горки
Сахар — 0,5 столовой ложки
Молотый черный перец — 1 чайная ложка
Как приготовить помидоры
Сначала помойте помидоры. У основания каждого плода сделайте неглубокие крестообразные надрезы ножом. Это поможет им быстрее и лучше просолиться.
Положите подготовленные помидоры в крепкий полиэтиленовый пакет. Мелко нашинкуйте чеснок и укроп и добавьте их к томатам. Всыпьте туда же соль, сахар и чёрный перец.
Плотно завяжите пакет, оставив немного воздуха и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Для надежности положите этот пакет в другой, завяжите его и поместите в тарелку во избежание возможной протечки.
Оставьте помидоры при комнатной температуре на 2 часа. За это время они станут малосольными и будут готовы к употреблению.
Однако, если вы хотите получить более насыщенный вкус и аромат, лучше оставить их на целые сутки. После этого помидоры следует переложить в холодильник для последующего хранения.
Подавайте эту вкусную закуску вместе с чесноком и укропом. Она имеет не только привлекательный вид, но и невероятный аромат и отличный вкус, который прекрасно дополнит любой стол.