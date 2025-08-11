ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
183
Время на прочтение
2 мин

Малосольные помидоры в пакете быстрого приготовления

Быстрые малосольные помидоры в пакете: идеальная закуска за 5 минут

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
2 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
18 ккал
Малосольные помидоры в пакете

Малосольные помидоры в пакете

Если вам приблизились малосольные огурцы, предлагаем попробовать этот простой и очень быстрый рецепт малосольных помидоров. Всего 5 минут активной работы — и у вас будет отличная ароматная закуска, которая будет идеально смаковать до мяса, картофеля или просто как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

Для этого рецепта вам понадобятся:

  • Помидоры — 1 кг (желательно небольшие)

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Свежий укроп — 1 пучок

  • Соль — 1 столовая ложка без горки

  • Сахар — 0,5 столовой ложки

  • Молотый черный перец — 1 чайная ложка

Как приготовить помидоры

Сначала помойте помидоры. У основания каждого плода сделайте неглубокие крестообразные надрезы ножом. Это поможет им быстрее и лучше просолиться.

Положите подготовленные помидоры в крепкий полиэтиленовый пакет. Мелко нашинкуйте чеснок и укроп и добавьте их к томатам. Всыпьте туда же соль, сахар и чёрный перец.

Плотно завяжите пакет, оставив немного воздуха и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Для надежности положите этот пакет в другой, завяжите его и поместите в тарелку во избежание возможной протечки.

Оставьте помидоры при комнатной температуре на 2 часа. За это время они станут малосольными и будут готовы к употреблению.

Однако, если вы хотите получить более насыщенный вкус и аромат, лучше оставить их на целые сутки. После этого помидоры следует переложить в холодильник для последующего хранения.

Подавайте эту вкусную закуску вместе с чесноком и укропом. Она имеет не только привлекательный вид, но и невероятный аромат и отличный вкус, который прекрасно дополнит любой стол.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie