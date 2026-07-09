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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
241
Время на прочтение
2 мин

Рецепт маринада для кабачков: как приготовить ароматную закуску на зиму

Вкусные маринованные кабачки на зиму

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
19 ккал
Комментарии
Маринованные кабачки

Маринованные кабачки

В летний период любая хозяйка стремится сохранить свежесть и пользу сезонных овощей. Одной из самых популярных и любимых заготовок являются хрустящие маринованные кабачки. Благодаря удачному сочетанию специй и правильно сбалансированному маринаду, овощи получаются сочными, аппетитными и прекрасно дополняют любой гарнир в холодное время года.

Главный секрет успеха этой консервации состоит в правильных пропорциях заливки и пряностях, которые выкладываются на дно каждой банки. Сами кабачки благодаря двукратной заливке получаются плотными, упругими и сохраняют свой привлекательный вид.

Чтобы закрыть 2 литровые банки этой вкусной закуски, необходимо подготовить четко определенное количество продуктов.

Основные компоненты и специи:

  • Кабачки — 1,4 кг

  • Чеснок — 6 зубчиков

  • Зонтики укропа — 2 шт.

  • Черный перец горошком — 12 шт.

  • Душистый перец — 4 шт.

  • Листья смородины или вишни — по желанию

Для маринада:

  • Вода — 1 л

  • Соль — 2 ст. л.

  • Сахар — 4 ст. л.

  • Уксус — 100 мл

Пошаговый процесс консервации

Приготовление по этому рецепту не отнимет много времени, а результат приятно удивит даже опытных кулинаров.

  1. Кабачки тщательно моют и нарезают кружочками или брусочками средней толщины. Банки и крышки необходимо предварительно простерилизовать любым удобным способом.

  2. На дно каждой подготовленной литровой банки выкладывают поровну зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока, горошины черного и душистого перца. По желанию добавляют чистые листья вишни или смородины, которые придают дополнительный аромат.

  3. Нарезанные кабачки максимально плотно укладывают в банки поверх специй до самого верха.

  4. Овощи в банках заливают крутым крутым кипятком, прикрывают крышками и оставляют настаиваться в течение 15 минут. Этот этап позволяет кабачкам прогреться.

  5. По истечении указанного времени воду из банок осторожно сливают в кастрюлю. В эту жидкость добавляют соль и сахар, тщательно перемешивают и доводят до кипения. Как только рассол закипит, в него вливают уксус и сразу снимают с огня.

  6. Кипящим маринадом заливают кабачки в банках до самых краев. Емкости сразу же герметично закатывают с помощью закаточного ключа или винтовых крышек.

После закрытия банки обязательно переворачивают вверх дном и хорошо укутывают теплым одеялом или плотным полотенцем. В таком состоянии заготовки оставляют до полного охлаждения. Медленное остывание обеспечивает дополнительную самостерилизацию, благодаря которой консервация будет надежно сохраняться в течение всей зимы даже при комнатной температуре.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
241
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