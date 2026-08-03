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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
621
Время на прочтение
2 мин

Маринованная слива на зиму: закуска с пикантным вкусом

Пряные маринованные сливы: пикантная заготовка на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Маринованные сливы

Маринованные сливы

Маринованная коктейльная слива является великолепной хрустящей закуской, которая прекрасно дополнит любой праздничный стол в зимний период. Лучшее время для приготовления такой консервации приходится на период с середины августа до середины сентября, когда на рынках появляется мелкая и плотная слива сорта венгерка. Благодаря небольшому размеру фрукты идеально просаливаются и насыщаются пряностями, сохраняя упругую текстуру. По аналогии можно закрывать и вишню, однако именно сливовая закуска обладает исключительным пикантным вкусом.

Ингредиенты

Расчет ингредиентов приведен на 8 банок объемом 0,5 литра.

  • Слива мелкая (венгерка): 2,4 кг

  • Вода (для маринада): 1,5 литра

  • Сахар: 600 г

  • Корица молотая: 0,5 чайной ложки

  • Лавровый лист: 8 шт. (по 1 в каждую банку)

  • Гвоздика: 16 шт. (по 2 в каждую банку)

  • Яблочный уксус: 150 мл

Пошаговая технология приготовления

  1. 8 пол-литровых банок тщательно моют, заливают крутым кипятком на 5 минут, после чего воду сливают. Дополнительная сложная стерилизация не требуется. Крышки также предварительно обдают кипятком.

  2. Сливу тщательно перебирают, удаляют поврежденные и моют в прохладной воде.

  3. Чистые сливы плотно, но без лишнего утрамбовывания выкладывают в подготовленные банки. В каждую банку добавляют по одному лавровому листику и по 2 бутона гвоздики.

  4. Чайник воды доводят до кипения и заливают горячей водой сливы в банках до самого верха. Банки накрывают крышками и оставляют на 20-30 минут, после чего кипяток полностью сливают и выливают (он больше не понадобится).

  5. В отдельную кастрюлю наливают 1,5 литра воды, добавляют 600 г сахара и 0,5 чайной ложки молотой корицы. Смесь ставят на огонь и доводят до кипения. После закипания огонь выключают и вводят 150 мл яблочного уксуса тщательно перемешивая маринад.

  6. Горячим маринадом заливают сливы в банках вверх. Банки герметично закрывают крышками, переворачивают вверх дном и заворачивают под теплое одеяло или плед до полного охлаждения.

Сливу рекомендуется дегустировать примерно через 2 месяца, чтобы она полностью настоялась и напиталась пряностями к зимним праздникам.

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Дата публикации
Количество просмотров
621
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