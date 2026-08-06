Маринованные помидоры по-болгарски на зиму: рецепт, проверенный временем

Помидоры по-болгарски

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Маринованные помидоры по-болгарски пользуются огромной популярностью благодаря своему невероятному аромату и сбалансированному сладковато-пряному вкусу. Главное отличие этого рецепта от классических заготовок заключается в добавлении сладкого болгарского перца, чеснока и зелени, делающих маринад просто непревзойденным. Использование небольших пол-литровых банок очень удобно, ведь такую порцию можно съесть за один раз.

Ингредиенты на две пол-литровые банки:

Помидоры — 1 килограмм.

Перец болгарский — 5 штук.

Чеснок — 1 головка.

Перец острый — половина штуки.

Укроп — 50 граммов.

Петрушка — 50 граммов.

Перец душистый горошком — по 1 штуке на банке.

Перец черный горошком — по 3 штуки на банке.

Для заправки в расчете на одну пол-литровую банку:

Соль — 1 чайная ложка.

Сахар — 1 столовая ложка.

Оцет девятипроцентный — 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

Сначала подготовьте всю необходимую зелень, овощи и тщательно вымойте в прохладной воде. 0,5-литровые банки вместе с металлическими крышками простерилизуйте удобным для вас способом, чтобы они были совершенно чистыми.

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Разберите головку чеснока на зубчики и очистите. Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, затем нарежьте небольшими продольными дольками. Острый перец нашинкуйте небольшими кусочками, учитывая, что он придаст заготовке легкой пикантности.

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На дно каждой подготовленной банки 0,5 литра выложите часть свежего укропа, петрушки, очищенные зубчики чеснока и несколько кусочков острого перца. Также положите туда по 1 горошину душистого перца и по 3 горошины черного перца.

Плотно заполните банки спелыми помидорами, чередуя их с подготовленными кусочками сладкого болгарского перца, чтобы овощи лежали компактно и занимали все свободное пространство.

Залейте наполненные банки крутым крутым кипятком до самого верха, накройте их стерильными металлическими крышками и оставьте прогреваться примерно на 15 минут.

Осторожно слейте воду из банок обратно в кастрюлю, доведите ее до кипения и залейте овощи еще на 10 минут, после чего снова слейте эту воду.

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В каждую 0,5-литровую банку непосредственно перед финальной заливкой добавьте по 1 чайной ложке соли, по 1 столовой ложке сахара и по 1 столовой ложке 9-процентного уксуса.

Залейте банки свежим кипящим кипятком до самого верха, чтобы все кристаллы соли и сахара растворились.

Герметически закатывайте или закрутите банки крышками, переверните их вверх дном, тщательно укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Сохраняйте готовые консервированные помидоры в прохладном темном месте.

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