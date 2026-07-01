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- Консервация и варенье
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Не только джем или варенье: приготовьте на зиму вкусный вишневый мармелад
Домашний вишневый мармелад — это нежный, ароматный и полезный десерт с насыщенным ягодным вкусом. Он готовится из минимума ингредиентов, не содержит искусственных добавок и отлично подходит как для взрослых, так и детей.
Такой мармелад легко приготовить дома, особенно если использовать агар-агар — натуральный загуститель, который обеспечивает плотную и упругую текстуру.
Ингредиенты
- вишня без косточки
- 1 кг
- сахар
- 800г
- желатин
- 40г
- вода
- 100 мл
Процесс приготовления:
Вишню тщательно промойте, удалите косточки и измельчите в пюре с помощью блендера. При желании можно перетереть массу через сито для более нежной текстуры.
Перелейте вишневое пюре в кастрюлю, добавьте сахар и воду (или сок). Хорошо перемешайте.
В отдельной емкости смешайте агар-агар с небольшим количеством жидкости во избежание комочков, после чего добавьте его к ягодной массе.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения массу. Варить 3–5 минут, постоянно помешивая. Агар-агар начинает работать только после кипения.
Снимите с огня массу и быстро разлейте в силиконовые формы или небольшой контейнер.
Оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения, затем поставьте в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.
Готовый мармелад извлеките из форм и нарежьте или подайте в виде конфет.
Приятного аппетита!