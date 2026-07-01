Не только джем или варенье: приготовьте на зиму вкусный вишневый мармелад

Такой мармелад легко приготовить дома, особенно если использовать агар-агар — натуральный загуститель, который обеспечивает плотную и упругую текстуру.

Процесс приготовления:

Вишню тщательно промойте, удалите косточки и измельчите в пюре с помощью блендера. При желании можно перетереть массу через сито для более нежной текстуры.

Перелейте вишневое пюре в кастрюлю, добавьте сахар и воду (или сок). Хорошо перемешайте.

В отдельной емкости смешайте агар-агар с небольшим количеством жидкости во избежание комочков, после чего добавьте его к ягодной массе.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения массу. Варить 3–5 минут, постоянно помешивая. Агар-агар начинает работать только после кипения.

Снимите с огня массу и быстро разлейте в силиконовые формы или небольшой контейнер.

Оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения, затем поставьте в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.