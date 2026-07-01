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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Не только джем или варенье: приготовьте на зиму вкусный вишневый мармелад

Домашний вишневый мармелад — это нежный, ароматный и полезный десерт с насыщенным ягодным вкусом. Он готовится из минимума ингредиентов, не содержит искусственных добавок и отлично подходит как для взрослых, так и детей.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Комментарии
Вишневый мармелад: рецепт

Вишневый мармелад: рецепт / © pexels.com

Такой мармелад легко приготовить дома, особенно если использовать агар-агар — натуральный загуститель, который обеспечивает плотную и упругую текстуру.

Ингредиенты

вишня без косточки
1 кг
сахар
800г
желатин
40г
вода
100 мл

Процесс приготовления:

  1. Вишню тщательно промойте, удалите косточки и измельчите в пюре с помощью блендера. При желании можно перетереть массу через сито для более нежной текстуры.

  2. Перелейте вишневое пюре в кастрюлю, добавьте сахар и воду (или сок). Хорошо перемешайте.

  3. В отдельной емкости смешайте агар-агар с небольшим количеством жидкости во избежание комочков, после чего добавьте его к ягодной массе.

  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения массу. Варить 3–5 минут, постоянно помешивая. Агар-агар начинает работать только после кипения.

  5. Снимите с огня массу и быстро разлейте в силиконовые формы или небольшой контейнер.

  6. Оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения, затем поставьте в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.

  7. Готовый мармелад извлеките из форм и нарежьте или подайте в виде конфет.

Приятного аппетита!

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
179
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