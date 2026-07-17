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- Консервация и варенье
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Не закрывайте огурцы без этого ингредиента: добавьте его в каждую банку — и они получатся идеально хрустящими
Если хотите, чтобы маринованные огурцы оставались хрустящими даже через несколько месяцев после закатывания, воспользуйтесь этим проверенным рецептом.
Его секрет — простой ингредиент, который добавляют в каждую банку. Именно он помогает овощам сохранить упругость, насыщенный вкус и приятный хруст.
Ингредиенты
- огурцы
- 10шт
- зонтик укропа с семенами
- 1шт
- лавровый лист
- 1шт
- зубчик чеснока
- 2 большие
- горчица в зернах
- ½ ч. ложки
- вода
- 1,5л
- сахар
- 200г
- уксус
- 200 мл
- соль
- 75г
Процесс приготовления:
Хорошо вымойте огурцы и замочите в холодной воде на 3–4 часа. Это поможет плодам насытиться влагой и остаться максимально хрустящим после консервации.
Банка и крышку тщательно вымойте и простерилизуйте любым удобным способом.
На дно банки положите лист хрена, зонтик укропа, несколько зубчиков чеснока, черный и ароматный перец, лавровый лист. После этого плотно наполните банку огурцами.
В банке положите таблетку аспирина. Именно этот ингредиент помогает огурцам дольше оставаться упругими и хорошо храниться.
В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения, затем влейте уксус и проварите еще 1–2 минуты.
Кипящим маринадом залейте огурцы до самого верха.
Сразу герметично закатайте банку стерильной крышкой, переверните вверх дном и хорошо укутайте одеялом. Оставьте до полного охлаждения.
Приятного аппетита!