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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
383
Время на прочтение
1 мин

Не закрывайте огурцы без этого ингредиента: добавьте его в каждую банку — и они получатся идеально хрустящими

Если хотите, чтобы маринованные огурцы оставались хрустящими даже через несколько месяцев после закатывания, воспользуйтесь этим проверенным рецептом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
16 ккал
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Маринад для огурцов на 3-литровой банке.

Маринад для огурцов на 3-литровую банку / © pexels.com

Его секрет — простой ингредиент, который добавляют в каждую банку. Именно он помогает овощам сохранить упругость, насыщенный вкус и приятный хруст.

Ингредиенты

огурцы
10шт
зонтик укропа с семенами
1шт
лавровый лист
1шт
зубчик чеснока
2 большие
горчица в зернах
½ ч. ложки
вода
1,5л
сахар
200г
уксус
200 мл
соль
75г

Процесс приготовления:

  1. Хорошо вымойте огурцы и замочите в холодной воде на 3–4 часа. Это поможет плодам насытиться влагой и остаться максимально хрустящим после консервации.

  2. Банка и крышку тщательно вымойте и простерилизуйте любым удобным способом.

  3. На дно банки положите лист хрена, зонтик укропа, несколько зубчиков чеснока, черный и ароматный перец, лавровый лист. После этого плотно наполните банку огурцами.

  4. В банке положите таблетку аспирина. Именно этот ингредиент помогает огурцам дольше оставаться упругими и хорошо храниться.

  5. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения, затем влейте уксус и проварите еще 1–2 минуты.

  6. Кипящим маринадом залейте огурцы до самого верха.

  7. Сразу герметично закатайте банку стерильной крышкой, переверните вверх дном и хорошо укутайте одеялом. Оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
383
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