Необычный рецепт кетчупа на зиму из тыквы: стоит попробовать

Кетчуп из тыквы

Реклама

Почему бы не отойти от привычного томатного соуса и не добавить в свой рацион немного осеннего солнца? Кетчуп из тыквы — это настоящее кулинарное открытие, сочетающее в себе нежную сладость тыквы, легкую кислинку яблок и пряную теплоту специй. Этот соус станет не просто альтернативой, а универсальной приправой, способной превратить любое блюдо — от мяса и картофеля до макарон или запеченных овощей. Его аромат наполнит кухню уютом, а вкус удивит даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

Тыква: 350 г

Яблоки: 250 г

Лук: 1 шт.

Чеснок: 1–2 зубчика

Томатная паста: 1 ст. л.

Сахар: 2-3 ст. л.

Лимонный сок: 1 ч. л.

Соль, перец, хмели-сунели : по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками. Разогрейте небольшое количество масла в кастрюле и обжарьте их до золотистого цвета. Важно не пережарить, а довести до мягкости и аромата. Очистите тыкву и яблоки от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кубиками. Добавьте в лук и чеснок, влейте около 100 мл воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне. Этот этап позволяет овощам и фруктам смягчиться, обменяться вкусами и ароматами. Когда тыква и яблоки станут мягкими, добавьте специи и томатную пасту. Хорошо размешайте и готовьте еще 3–4 минуты. Это позволит специям полностью раскрыть свой букет, а томатной пасте — интегрироваться в соус. Снимите кастрюлю с огня и тщательно перебейте массу блендером. Достигните абсолютно однородной, шелковистой консистенции без комочков. Именно в этот момент добавьте лимонный сок. Он не только прибавит кислинку, но и выступит как природный консервант. Готовый горячий соус разлейте по стерилизованным банкам и плотно закройте. После охлаждения храните в холодильнике. Благодаря этой несложной процедуре вы сможете наслаждаться вкусом лета и осени даже в самые холодные дни.

Этот тыквенный кетчуп станет не просто приправой, а настоящим украшением вашего стола, что придаст любому блюду особый, теплый вкус.