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Огурцы с кетчупом чили: легкий рецепт без стерилизации на зиму
Рецепт огурцов с кетчупом чили на зиму.
Маринованные огурцы с пикантным кетчупом Чили — это настоящее удовольствие для гурманов и любимая зимняя заготовка во многих семьях. Неудивительно, ведь попробовав их однажды, вы непременно влюбитесь в этот непревзойденный вкус. Делимся рецептом хрустящих и сочных огурцов с кетчупом без стерилизации банок, Процесс приготовления простой и быстрый, а результат превзойдет все ожидания.
Необходимые ингредиенты
Огурцы — 5-6 килограммов (желательно небольших)
Перец черный горошком — 6 шт.
Перец душистый горошком — 2 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Горчица (семена) — ½ ч. л.
Укроп — по желанию и по вкусу (можно добавить зонтики укропа на дно банки)
Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию, можно нарезать и добавить к огурцам)
Для маринада
Вода — 3 л
Сахар — 2 стакана
Соль каменная — 4 ст. л.
Уксус 9% — 2 стакана
Кетчуп «Чили» — 1 упаковка (300 г)
Как приготовить
Подготовка огурцов и банок
Чтобы огурцы получились идеально хрустящими, начните с их предварительной подготовки. Тщательно вымойте огурцы и замочите их в холодной воде не менее четырех часов. Этот шаг поможет им оставаться жесткими после маринования. После замачивания извлеките огурцы из воды и обрежьте кончики с обеих сторон.
Литровые банки хорошо помойте — стерилизовать их не нужно, что значительно упрощает процесс. На дно каждой чистой банки положите горошины черного и душистого перца, один лавровый листик. При использовании добавьте укроп и нарезанный чеснок. Затем плотно сложите подготовленные огурцы в банки.
Двойная заливка кипятком
Этот рецепт предполагает двойную заливку огурцов кипятком, что является ключевым этапом для обеспечения их долговременной свежести без стерилизации.
Сначала залейте банки с огурцами кипятком, накройте их крышками и оставьте на 10 минут.
Повторите процедуру заливки: снова залейте банки свежекипяченой водой, но на этот раз оставьте кипяток в банках уже на 15 минут. Это обеспечит дополнительную термообработку огурцов.
Приготовление маринада и окончательная закатка
После второй заливки осторожно слейте воду из банок в ту же кастрюлю. Теперь в эту воду добавьте сахар, каменную соль, уксус и кетчуп «Чили». Тщательно перемешайте все до полного растворения ингредиентов и доведите маринад до кипения.
Перед заливкой маринада в каждую банку добавьте полчайной ложки семян горчицы. Это придаст огурцам особый аромат и хрусткость. Затем залейте кипящим маринадом огурцы в банках до самого верха и незамедлительно закройте крышками.
Охлаждение и хранение
После закатки переверните банки вверх дном, накройте их пледом или толстым одеялом и оставьте так до полного охлаждения. Этот процесс медленного охлаждения создает дополнительный эффект стерилизации и помогает огурцам лучше промариноваться.
Эта технология позволяет приготовить необыкновенно вкусные, хрустящие и ароматные огурцы с кетчупом чили, которые идеально сохраняются в течение всей зимы.