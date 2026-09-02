Острый соус из кизила на зиму: пикантное дополнение к мясным блюдам

Рецепт кизилового соуса

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Домашние заготовки всегда занимают особое место среди кулинарных традиций, а яркий и насыщенный соус из кизила способен полностью изменить вкус привычного шашлыка, запеченной свинины или птицы. Благодаря природной кислинке и терпкости ягод рецепт не требует добавления большого количества уксуса, что делает его хорошей альтернативой магазинным кетчупам.

Ингредиенты

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Для приготовления потребуется базовый набор компонентов, рассчитанный ориентировочно на 4 банка объемом по 250–300 мл.

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Свежий кизил — 2 кг (плод должен быть спелым, плотным и насыщенного красного цвета)

Питьевая вода — 200 мл для начального этапа варки

Чеснок — одна крупная головка массой около 80–100 г

Острый перец чили — 1-2 стручка (для сохранения пикантности семян можно оставить)

Свежая кинза — один большой пучок весом 30–40 г

Сухие специи: 2 чайные ложки хмели-сунели (или равная комбинация хмели-сунели и молотого кориандра по одной ложке), 1 чайная ложка молотого кориандра и 1 чайная ложка черного перца

Соль — 1 столовая ложка без горки

Сахар — от 2 до 3 столовых ложек в зависимости от естественной кислицы ягод

Дополнительно по желанию: чайная ложка сушеной мяты или несколько свежих листиков.

Приготовление

Процесс соуса состоит из нескольких последовательных шагов:

Ягоды тщательно перебирают, убирают лишние веточки и мусор, после чего хорошо промывают в проточной воде. Подготовленный кизил высыпают в емкость с толстым дном, заливают водой и на медленном огне тушат примерно 10-15 минут до мягкости. Массу слегка остужают и протирают через металлическое сито, чтобы избавиться от косточек и плотных шкурок, оставляя только нежное пюре. Получившееся основание снова отправляют на плиту и проваривают на минимальном огне еще четверть часа, периодически помешивая для постепенного загустения. Добавляют сахар, соль, черный перец, кориандр и хмели-сунели, тщательно все размешивая и добиваясь идеального вкусового баланса. Очищенные зубчики чеснока измельчают, острый перец нарезают очень мелко, а кинзу крошят ножом. В основную массу вводят чеснок из чили и выдерживают на огне еще пять-семь минут. За несколько минут до отключения конфорки в кастрюлю добавляют зелень кинзы и мяту, давая смеси активно покинуть короткое время. Готовый кипящий соус разливают в предварительно простерилизованную тару, герметично закорпоривают крышками, переворачивают и накрывают теплым полотенцем до остывания.

Опытные кулинары советуют внимательно относиться к выбору сырья, перезрелые плоды усложнят протирание, а зеленоватые не дадут насыщенного аромата. Регулировать густоту соуса можно с помощью того же отвара, который остался после первого тушения кизила. Пряности и чеснок лучше всыпать поближе в финал, чтобы они не потеряли яркий вкус и не прибавили лишней горечи.

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