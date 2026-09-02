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Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
71
Время на прочтение
2 мин

Острый соус из кизила на зиму: пикантное дополнение к мясным блюдам

Готовим вкусный кизиловый соус

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
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Рецепт кизилового соуса

Рецепт кизилового соуса

Домашние заготовки всегда занимают особое место среди кулинарных традиций, а яркий и насыщенный соус из кизила способен полностью изменить вкус привычного шашлыка, запеченной свинины или птицы. Благодаря природной кислинке и терпкости ягод рецепт не требует добавления большого количества уксуса, что делает его хорошей альтернативой магазинным кетчупам.

Ингредиенты

Для приготовления потребуется базовый набор компонентов, рассчитанный ориентировочно на 4 банка объемом по 250–300 мл.

  • Свежий кизил — 2 кг (плод должен быть спелым, плотным и насыщенного красного цвета)

  • Питьевая вода — 200 мл для начального этапа варки

  • Чеснок — одна крупная головка массой около 80–100 г

  • Острый перец чили — 1-2 стручка (для сохранения пикантности семян можно оставить)

  • Свежая кинза — один большой пучок весом 30–40 г

  • Сухие специи: 2 чайные ложки хмели-сунели (или равная комбинация хмели-сунели и молотого кориандра по одной ложке), 1 чайная ложка молотого кориандра и 1 чайная ложка черного перца

  • Соль — 1 столовая ложка без горки

  • Сахар — от 2 до 3 столовых ложек в зависимости от естественной кислицы ягод

Дополнительно по желанию: чайная ложка сушеной мяты или несколько свежих листиков.

Приготовление

Процесс соуса состоит из нескольких последовательных шагов:

  1. Ягоды тщательно перебирают, убирают лишние веточки и мусор, после чего хорошо промывают в проточной воде.

  2. Подготовленный кизил высыпают в емкость с толстым дном, заливают водой и на медленном огне тушат примерно 10-15 минут до мягкости.

  3. Массу слегка остужают и протирают через металлическое сито, чтобы избавиться от косточек и плотных шкурок, оставляя только нежное пюре.

  4. Получившееся основание снова отправляют на плиту и проваривают на минимальном огне еще четверть часа, периодически помешивая для постепенного загустения.

  5. Добавляют сахар, соль, черный перец, кориандр и хмели-сунели, тщательно все размешивая и добиваясь идеального вкусового баланса.

  6. Очищенные зубчики чеснока измельчают, острый перец нарезают очень мелко, а кинзу крошят ножом.

  7. В основную массу вводят чеснок из чили и выдерживают на огне еще пять-семь минут.

  8. За несколько минут до отключения конфорки в кастрюлю добавляют зелень кинзы и мяту, давая смеси активно покинуть короткое время.

  9. Готовый кипящий соус разливают в предварительно простерилизованную тару, герметично закорпоривают крышками, переворачивают и накрывают теплым полотенцем до остывания.

Опытные кулинары советуют внимательно относиться к выбору сырья, перезрелые плоды усложнят протирание, а зеленоватые не дадут насыщенного аромата. Регулировать густоту соуса можно с помощью того же отвара, который остался после первого тушения кизила. Пряности и чеснок лучше всыпать поближе в финал, чтобы они не потеряли яркий вкус и не прибавили лишней горечи.

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