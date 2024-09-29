Помидоры на зиму без уксуса и стерилизации: очень вкусный и простой рецепт

Маринованные помидоры на зиму без уксуса.
Консервация без уксуса становится все более популярной. В первую очередь из-за того, что у консервации с добавлением уксуса имеет ряд противопоказаний. Блюда с уксусом противопоказаны людям с повышенной кислотностью желудка, диагнозами «гастрит», «язва желудка», «язва двенадцатиперстной кишки», тем, кто испытывает проблемы с почками, печенью, поджелудочной железой и т.д.
Потому предлагаем легкий рецепт консервации помидоров без уксуса.
Ингредиенты:
В расчете на 3x литровую банку:
- сахар – 5 ст. л с горкой,
- соль – 2 ст. л соли без горки,
- лимонная кислота – 1 ч. л,
- чеснок 3-5 зубчика,
- перец горошком, гвоздика, корица кусочками — по вкусу
В расчете на литровую банку:
- сахар – 2 ст. ложки без горки,
- соль — чуть более половины столовой ложки,
- лимонная кислота — 3 г,
- чеснок 2-3 зубчика,
- перец горошком, гвоздика, корица кусочками — по вкусу
Приготовление
- Помидоры проколоть, положить в банку.
- Залить крутым кипятком, дать остыть, воду слить.
- В банку засыпать соль, caxap и лимонную кислоту. Добавить все специи.
- Залить повторно кипятком и закатать.
Очень хорошо для тех, кому нельзя уксус. Улучшает вкус помидоров корица.
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