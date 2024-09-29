Помидоры на зиму без уксуса и стерилизации: очень вкусный и простой рецепт

Консервация без уксуса становится все более популярной. В первую очередь из-за того, что у консервации с добавлением уксуса имеет ряд противопоказаний. Блюда с уксусом противопоказаны людям с повышенной кислотностью желудка, диагнозами «гастрит», «язва желудка», «язва двенадцатиперстной кишки», тем, кто испытывает проблемы с почками, печенью, поджелудочной железой и т.д.

Потому предлагаем легкий рецепт консервации помидоров без уксуса.

Ингредиенты:

В расчете на 3x литровую банку:

сахар – 5 ст. л с горкой,

соль – 2 ст. л соли без горки,

лимонная кислота – 1 ч. л,

чеснок 3-5 зубчика,

перец горошком, гвоздика, корица кусочками — по вкусу



В расчете на литровую банку:

сахар – 2 ст. ложки без горки,

соль — чуть более половины столовой ложки,

лимонная кислота — 3 г,

чеснок 2-3 зубчика,

перец горошком, гвоздика, корица кусочками — по вкусу

Приготовление

Помидоры проколоть, положить в банку.

Залить крутым кипятком, дать остыть, воду слить.

В банку засыпать соль, caxap и лимонную кислоту. Добавить все специи.

Залить повторно кипятком и закатать.

Очень хорошо для тех, кому нельзя уксус. Улучшает вкус помидоров корица.

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