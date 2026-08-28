Помидоры по-польски на зиму: простой рецепт без отдельного приготовления маринада

Помидоры по-польски

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Помидоры на зиму можно закрыть не только целыми, но и дольками с луком, чесноком и зеленью. Такая заготовка получается ароматной, с приятным кисло-сладким вкусом, а для ее приготовления не нужно варить отдельно маринад.

Этот рецепт особенно удобен, если есть большие или разноцветные помидоры, которые сложно поместить в банку целиком. Лучше всего брать плотные и мясистые плоды — после стерилизации они лучше сохраняют форму.

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Пропорции рассчитаны на одну литровую банку.

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Ингредиенты:

На банке объемом 1 л понадобятся:

помидоры — примерно 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка или другая зелень — по вкусу;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 0,5 ст. л. без горки;

уксус 9% — 1 ст. л.;

черный перец горошком — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

кипяток — сколько войдет в банке.

Приготовление:

Как подготовить овощи

Помидоры помойте и нарежьте крупными дольками. Для этого можно использовать красные, розовые или желтые сорта и даже соединить их в одной банке.

Лук очистите и нарежьте, измельчите петрушку. Лук с зеленью можно сразу перемешать — так их удобнее будет равномерно распределять между слоями помидоров.

Чеснок пропустите через пресс или нарежьте. По желанию зубчики можно оставить целиком.

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Как сложить помидоры в банки.

На дно чистой литровой банки положите часть чеснока. Всыпьте соль и сахар, влейте 9% уксус. Добавьте перец горошком и лавровый лист.

После этого выложите немного смеси лука и зелени. Сверху плотно, но не прижимая слишком сильно, разложите дольки помидоров.

Далее снова сделайте слой лука с зеленью, а затем помидоров. Продолжайте, пока банка не наполнится. Верхним слоем положите лук с зеленью. Если остался чеснок, его можно добавить сверху.

Чем залить помидоры

Отдельно готовить маринад в этом рецепте не нужно, поскольку соль, сахар и уксус уже добавлены непосредственно в банку.

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Вскипятите воду и осторожно залейте помидоры кипятком вверх банки. Прикройте подготовленной крышкой, но пока не закручивайте.

Сколько стерилизовать литровые банки

На дно большой кастрюли положите полотенце или ткань и поставьте банки. Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она доходила примерно до плеч банок.

Поставьте кастрюлю на плиту. После закипания воды стерилизуйте литровые банки 15 минут.

После этого осторожно извлеките их и герметично закрутите крышками.

Как хранить помидоры по-польски

Закрытые банки переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения. После этого заготовку можно перенести в темное прохладное место.

Помидоры по этому рецепту получаются кисло-сладкими и ароматными. Лук, чеснок и зелень дополняют вкус маринованных овощей, а сами дольки можно подавать как закуску или дополнение к картофелю, мясным и другим горячим блюдам.

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