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Помидоры по-польски на зиму: простой рецепт без отдельного приготовления маринада
Готовим помидоры по-польски, которые понравятся каждому
Помидоры на зиму можно закрыть не только целыми, но и дольками с луком, чесноком и зеленью. Такая заготовка получается ароматной, с приятным кисло-сладким вкусом, а для ее приготовления не нужно варить отдельно маринад.
Этот рецепт особенно удобен, если есть большие или разноцветные помидоры, которые сложно поместить в банку целиком. Лучше всего брать плотные и мясистые плоды — после стерилизации они лучше сохраняют форму.
Пропорции рассчитаны на одну литровую банку.
Ингредиенты:
На банке объемом 1 л понадобятся:
помидоры — примерно 500 г;
лук — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
петрушка или другая зелень — по вкусу;
сахар — 1,5 ст. л.;
соль — 0,5 ст. л. без горки;
уксус 9% — 1 ст. л.;
черный перец горошком — по вкусу;
лавровый лист — по вкусу;
кипяток — сколько войдет в банке.
Приготовление:
Как подготовить овощи
Помидоры помойте и нарежьте крупными дольками. Для этого можно использовать красные, розовые или желтые сорта и даже соединить их в одной банке.
Лук очистите и нарежьте, измельчите петрушку. Лук с зеленью можно сразу перемешать — так их удобнее будет равномерно распределять между слоями помидоров.
Чеснок пропустите через пресс или нарежьте. По желанию зубчики можно оставить целиком.
Как сложить помидоры в банки.
На дно чистой литровой банки положите часть чеснока. Всыпьте соль и сахар, влейте 9% уксус. Добавьте перец горошком и лавровый лист.
После этого выложите немного смеси лука и зелени. Сверху плотно, но не прижимая слишком сильно, разложите дольки помидоров.
Далее снова сделайте слой лука с зеленью, а затем помидоров. Продолжайте, пока банка не наполнится. Верхним слоем положите лук с зеленью. Если остался чеснок, его можно добавить сверху.
Чем залить помидоры
Отдельно готовить маринад в этом рецепте не нужно, поскольку соль, сахар и уксус уже добавлены непосредственно в банку.
Вскипятите воду и осторожно залейте помидоры кипятком вверх банки. Прикройте подготовленной крышкой, но пока не закручивайте.
Сколько стерилизовать литровые банки
На дно большой кастрюли положите полотенце или ткань и поставьте банки. Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она доходила примерно до плеч банок.
Поставьте кастрюлю на плиту. После закипания воды стерилизуйте литровые банки 15 минут.
После этого осторожно извлеките их и герметично закрутите крышками.
Как хранить помидоры по-польски
Закрытые банки переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения. После этого заготовку можно перенести в темное прохладное место.
Помидоры по этому рецепту получаются кисло-сладкими и ароматными. Лук, чеснок и зелень дополняют вкус маринованных овощей, а сами дольки можно подавать как закуску или дополнение к картофелю, мясным и другим горячим блюдам.