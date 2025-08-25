Помидоры с чернобрывцами на зиму: рецепт маринованных томатов

Помидоры с чернобрывцами на зиму// фото: Виктория Чернова

Этот рецепт предлагает необычный, но очень вкусный способ маринования помидоров, где привычные специи заменяют ароматные цветы бархатцев. Рецепт прост и не требует стерилизации, что значительно ускоряет процесс консервации.

Сахар — 2 столовые ложки (можно с верхом)

Помидоры — сколько поместится в банке (рекомендуется использовать помидоры разного размера и цвета)

Банки хорошо помойте с содой и высушите на солнце, не стерилизуя.

На дно чистой сухой банки положите кусочек перца чили, душистый и черный перец.

Помидоры плотно уложите в банку, встряхивая ее. Между помидорами разложите цветки бархатцев.

Наполненную помидорами банку до самого верха залейте крутым крутым кипятком. Закройте крышкой (которой будете консервировать) и накройте полотенцем. Оставьте на 10-15 минут для прогрева.

Через 10-15 минут осторожно слейте воду из банки в кастрюлю. Эту воду будете использовать для приготовления маринада.

Прямо в банке с помидорами добавьте соль, сахар и уксус.

Слитую воду доведите до кипения. Сразу же залейте кипящим рассолом помидоры до краев и быстро закатывайте банку.