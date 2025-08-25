- Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Помидоры с чернобрывцами на зиму: рецепт маринованных томатов
Маринованные помидоры с бархатцами: оригинальный рецепт без стерилизации
Этот рецепт предлагает необычный, но очень вкусный способ маринования помидоров, где привычные специи заменяют ароматные цветы бархатцев. Рецепт прост и не требует стерилизации, что значительно ускоряет процесс консервации.
Ингредиенты на одну двухлитровую банку
Помидоры — сколько поместится в банке (рекомендуется использовать помидоры разного размера и цвета)
Цветки бархатцев — 11 штук (для литровой банки — 4-5 цветков)
Перец чили — небольшой кусочек
Душистый перец — 2 горошины
Черный перец — 10 горошин
Соль — 1 столовая ложка (без верха)
Сахар — 2 столовые ложки (можно с верхом)
Уксус столовый 9% — 50 мл (примерно 3 столовые ложки)
Способ приготовления
Банки хорошо помойте с содой и высушите на солнце, не стерилизуя.
На дно чистой сухой банки положите кусочек перца чили, душистый и черный перец.
Помидоры плотно уложите в банку, встряхивая ее. Между помидорами разложите цветки бархатцев.
Наполненную помидорами банку до самого верха залейте крутым крутым кипятком. Закройте крышкой (которой будете консервировать) и накройте полотенцем. Оставьте на 10-15 минут для прогрева.
Через 10-15 минут осторожно слейте воду из банки в кастрюлю. Эту воду будете использовать для приготовления маринада.
Прямо в банке с помидорами добавьте соль, сахар и уксус.
Слитую воду доведите до кипения. Сразу же залейте кипящим рассолом помидоры до краев и быстро закатывайте банку.
Проверьте качество закатки. Несколько раз осторожно переверните банку, чтобы соль и сахар полностью растворились. Затем переверните ее на крышку, хорошо укутайте полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Готовую консервацию можно хранить в погребе или в холодном месте в квартире.