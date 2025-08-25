ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
65
Время на прочтение
2 мин
2 мин

Помидоры с чернобрывцами на зиму: рецепт маринованных томатов

Маринованные помидоры с бархатцами: оригинальный рецепт без стерилизации

Автор публикации
Анна Носова
Время приготовления
40 минут
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
33 ккал
33 ккал
Помидоры с чернобрывцами на зиму// фото: Виктория Чернова

Помидоры с чернобрывцами на зиму// фото: Виктория Чернова

Этот рецепт предлагает необычный, но очень вкусный способ маринования помидоров, где привычные специи заменяют ароматные цветы бархатцев. Рецепт прост и не требует стерилизации, что значительно ускоряет процесс консервации.

Ингредиенты на одну двухлитровую банку

  • Помидоры — сколько поместится в банке (рекомендуется использовать помидоры разного размера и цвета)

  • Цветки бархатцев — 11 штук (для литровой банки — 4-5 цветков)

  • Перец чили — небольшой кусочек

  • Душистый перец — 2 горошины

  • Черный перец — 10 горошин

  • Соль — 1 столовая ложка (без верха)

  • Сахар — 2 столовые ложки (можно с верхом)

  • Уксус столовый 9% — 50 мл (примерно 3 столовые ложки)

Способ приготовления

  1. Банки хорошо помойте с содой и высушите на солнце, не стерилизуя.

  2. На дно чистой сухой банки положите кусочек перца чили, душистый и черный перец.

  3. Помидоры плотно уложите в банку, встряхивая ее. Между помидорами разложите цветки бархатцев.

  4. Наполненную помидорами банку до самого верха залейте крутым крутым кипятком. Закройте крышкой (которой будете консервировать) и накройте полотенцем. Оставьте на 10-15 минут для прогрева.

  5. Через 10-15 минут осторожно слейте воду из банки в кастрюлю. Эту воду будете использовать для приготовления маринада.

  6. Прямо в банке с помидорами добавьте соль, сахар и уксус.

  7. Слитую воду доведите до кипения. Сразу же залейте кипящим рассолом помидоры до краев и быстро закатывайте банку.

  8. Проверьте качество закатки. Несколько раз осторожно переверните банку, чтобы соль и сахар полностью растворились. Затем переверните ее на крышку, хорошо укутайте полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Готовую консервацию можно хранить в погребе или в холодном месте в квартире.

